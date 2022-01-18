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快搶！嘉市第3劑接種站開放18歲以上預約 網址在這
嘉義市本月22日、23日，開設65歲以上長輩的大型接種站，施打第3劑的莫德納、BNT疫苗；由於名額都還有剩，今天上午10點起開放18歲以上施打2劑滿12周者，符合資格，也能網路預約來接種，額滿為止。
根據系統顯示，陽明醫院承辦的港坪體育館接種站，22日下午時段莫德納疫苗還有名額，23日全日都還有BNT名額；聖馬爾定醫院承辦的北興國中接種站，22日全天都有BNT名額，23日近中午及下午都還有莫德納名額。
衛生局指出，至少去年10月30日當天含之前打完第2劑者，可參與大型接種站，接種要攜帶「健保卡、預防接種黃卡」。預約網址為，港坪體育館；北興國中
衛生局也指出，提供「疫苗接種特約計程車」，市民搭乘特約計程車去接種疫苗，採跳錶計價，每趟市府負擔80元，其餘車資使用者自付；嘉市列冊的低收入戶、中低收入戶或經評估確實有經濟困難者，由里長或里幹事向公所預約搭乘特約計程車，免收自行負擔費用，預約時間為19日到23日每天上午8時30分至下午5時30分，預約電話05-2276617、05-2161887、05-2161878。
另本市身心障礙預約復康巴士接種疫苗免收費，預約電話05-2771030、0972-161873。
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