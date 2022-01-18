深海歷險趣！ 台南建城獻禮 4300萬打造特色遊戲場

台南市政府以4300多萬打造安平區港濱歷史特色遊戲場，除要成為特色遊戲場典範，並要作為台南建城4百年的獻禮之一。工務局表示，工程於去年8月開工，目前已超前進度33.54%，預計5月可完成啟用，實現孩子心中的遊戲天堂。

工務局表示，港濱歷史特色遊戲場是台南市首創由一群家長陪著孩子一起參與工作坊勾勒遊戲方向，並與專家學者探討後凝聚共識，票選而出，主題是「深海歷險趣」。

市府導入共融式特色遊戲場，跳脫傳統的罐頭遊具，使孩子能夠在多元的刺激下快樂成長，同時也考量全區無障礙的動線及共融遊具的設置，將成台南特色遊戲場的典範。

特色遊戲場的規畫經過公共政策平台的互動，民眾在意的不外乎好玩刺激，更重要的是孩童的安全性考量，其次是材質選擇，希望能採天然材料為主。民眾並提供許多國外案例，如遊戲區中把水、沙還有地形跟森林與船巧妙結合；大型彈跳床擁有各種不同刺激模式的溜滑梯、超大彈跳床結合遮陽效果，下方超大繩索網護安全，甚至還有家長休息的位置等等。

目前工程進度正在安裝遊具包括滑索、繩索闖關、高塔複合遊具、盪鞦韆、綠藻山洞等，另2座親子及無障礙廁所管線已完成，預計進度22.22%，實際進度已達33.54%，後續待遊具地上物安裝完成即可地表鋪面裝設，整個工程預計5月完成。

完工啟用後，這座以深海歷險趣為故事的遊戲場，除讓孩童歡樂其中，也將定時撥放說故事，讓孩子「聲」歷其境，跟著主角小鯨魚一起越過大鯨魚土丘、急流海溝、珊瑚礁叢和綠藻山洞，也可以在遊戲場的角落找到安平劍獅的身影。