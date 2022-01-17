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來嘉消費抽豪宅遊艇 嘉縣府今第3波抽出iPhone13等大獎
嘉義縣政府鼓勵民眾於縣內使用振興五倍券，每月辦抽獎、總價值逾1500萬，今第3波抽獎，抽出184組獎品，活動到今年4月底，縣長翁章梁呼籲民眾來嘉消費，有機會抽中最大獎輕豪宅和輕遊艇。
嘉義縣府今以直播方式舉行「月月抽」消費振興加碼第三波抽獎，共抽出184個好禮，其中172組價值3萬以下由電腦隨機抽，另價值3萬以上獎項則由翁章梁親自抽。
今抽出好禮包含8萬元享樂座按摩椅、Gogoro、iPhone 13 Pro、iPad Pro及直立式健身車、50吋液晶顯示器和鄒族園藝伎日曬處理法濾泡盒等。
翁章梁表示，好禮總價超過1千5百萬，最大獎是輕豪宅及輕遊艇，今天沒有中獎沒關係，未來還有4次機會，獎項絕對越來越大，請民眾把握機會。
嘉義縣消費振興券加碼方案配合中央振興五倍券，凡於去年10月8日至今年4月30日活動期間，在嘉義縣店家（以營利事業登記地為準、「嘉義縣農會」發票不在此限）消費，累積滿500元，即可獲得1組抽獎序號參加抽獎。
此次「月月抽」振興第三波抽獎，累積消費來到2億2千多萬，縣府估計過年期間消費將持續上探，翁章梁也呼籲各地朋友過年期間可以規劃來嘉義縣輕旅行，到東石吃海鮮，也可以到阿里山賞花，買越多、中獎機率越高。
今得獎名單將於明下午5點前公佈於活動官網，會以電話或簡訊通知幸運得主，相關問題也可洽客服05-3620123轉8886。
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