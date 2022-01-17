快訊

桃園姐弟到確診舅媽家玩 市府晚間宣布2校明預防性停課

北市延平北路10輛汽車突起火燃燒 火勢猛烈消防急撲滅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

來嘉消費抽豪宅遊艇 嘉縣府今第3波抽出iPhone13等大獎

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣搭配振興券消費加碼抽獎，今天抽出多樣獎品，價值超過百萬，縣府邀民眾來嘉消費抽大獎。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣搭配振興券消費加碼抽獎，今天抽出多樣獎品，價值超過百萬，縣府邀民眾來嘉消費抽大獎。圖／嘉義縣府提供

嘉義縣政府鼓勵民眾於縣內使用振興五倍券，每月辦抽獎、總價值逾1500萬，今第3波抽獎，抽出184組獎品，活動到今年4月底，縣長翁章梁呼籲民眾來嘉消費，有機會抽中最大獎輕豪宅和輕遊艇

嘉義縣府今以直播方式舉行「月月抽」消費振興加碼第三波抽獎，共抽出184個好禮，其中172組價值3萬以下由電腦隨機抽，另價值3萬以上獎項則由翁章梁親自抽。

今抽出好禮包含8萬元享樂座按摩椅、Gogoro、iPhone 13 Pro、iPad Pro及直立式健身車、50吋液晶顯示器和鄒族園藝伎日曬處理法濾泡盒等。

翁章梁表示，好禮總價超過1千5百萬，最大獎是輕豪宅及輕遊艇，今天沒有中獎沒關係，未來還有4次機會，獎項絕對越來越大，請民眾把握機會。

嘉義縣消費振興券加碼方案配合中央振興五倍券，凡於去年10月8日至今年4月30日活動期間，在嘉義縣店家（以營利事業登記地為準、「嘉義縣農會」發票不在此限）消費，累積滿500元，即可獲得1組抽獎序號參加抽獎。

此次「月月抽」振興第三波抽獎，累積消費來到2億2千多萬，縣府估計過年期間消費將持續上探，翁章梁也呼籲各地朋友過年期間可以規劃來嘉義縣輕旅行，到東石吃海鮮，也可以到阿里山賞花，買越多、中獎機率越高。

今得獎名單將於明下午5點前公佈於活動官網，會以電話或簡訊通知幸運得主，相關問題也可洽客服05-3620123轉8886。

嘉義縣搭配振興券消費加碼抽獎，提供多輛電動機車，縣府邀民眾來嘉消費抽大獎。圖／報系資料照片
嘉義縣搭配振興券消費加碼抽獎，提供多輛電動機車，縣府邀民眾來嘉消費抽大獎。圖／報系資料照片
嘉義縣搭配振興券消費加碼抽獎，最大獎輕遊艇目前仍未抽出，仍有4次抽獎，縣府邀民眾來嘉消費抽大獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣搭配振興券消費加碼抽獎，最大獎輕遊艇目前仍未抽出，仍有4次抽獎，縣府邀民眾來嘉消費抽大獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣搭配振興券消費加碼抽獎，今天抽出多樣獎品，價值超過百萬，縣府邀民眾來嘉消費抽大獎。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣搭配振興券消費加碼抽獎，今天抽出多樣獎品，價值超過百萬，縣府邀民眾來嘉消費抽大獎。圖／嘉義縣府提供

嘉義 翁章梁 遊艇

延伸閱讀

「科學園區，福虎生豐」嘉義縣府今年春聯主題曝光

嘉縣新任警察局長就職 縣長翁章梁主持強調兩大面向

疫情升溫！嘉義縣暫閉自製疫苗預約平台 衛生局嚴陣以待

給離鄉背井游子一個家 嘉縣首座都會原民集會所今啟用

相關新聞

雲林這條路寬突然縮減 縣府、公路總局花1.2億元拓寬

雲65線銜接斗六市、林內鄉，是不少雲林科技工業區上班族通勤要道，也是周邊田園使用量大的道路，但車輛在行經斗六十三里、林內...

來嘉消費抽豪宅遊艇 嘉縣府今第3波抽出iPhone13等大獎

嘉義縣政府鼓勵民眾於縣內使用振興五倍券，每月辦抽獎、總價值逾1500萬，今第3波抽獎，抽出184組獎品，活動到今年4月底...

剖析國民法官制度 審、檢、辯鬥陣研究

因應國民法官制度即將於明年1月1日施行，嘉義地方法院為增進法庭實際參與者對國民法官制度的了解與交流，今日舉辦研習課程「國...

「科學園區，福虎生豐」嘉義縣府今年春聯主題曝光

農曆年節將至，嘉義縣府每年春聯至縣內家戶，今虎年春聯邀布袋出身書法名家蕭吉川揮毫，以「科學園區．福虎生豐」為賀歲語，年前...

嘉縣新任警察局長就職 縣長翁章梁主持強調兩大面向

嘉義縣警察局長廖訓誠調任保二總隊，缺由保三副總隊長陳明君接任，今上午交接典禮，由縣長翁章梁和警政署警政委員許錫榮等觀禮見...

「2022月津港燈節」周六將登場 精彩作品搶先看

「2022月津港燈節」將於本月22日至2月28日登場，副市長趙卿惠說，去年燈節因疫情停辦，今年算是「強勢回歸」；除展區範...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。