嚴重缺血！台南建築3會辦捐血送全聯禮券

目前全台血液庫存量嚴重不足，台南市不動產開發公會、大台南不動產開發公會及台南市建築經營協會，今天發起「同島一命、搶救血荒」活動，邀請鄉親22日共襄盛舉，到台南公園捐出熱血做公益，做快樂捐血人。

台南市建築業界首次聯合舉辦捐血活動，今天下午在臺邦商旅召開記者會，宣布元月22日舉辦「同島一命、搶救血荒」活動；副市長趙卿惠、台南議長郭信良，台南市不動產開發公會理事長郭建志、台南市大台南不動產開發公會理事長詹雅喨、台南市建築經營協會理事長胡富文，以及協辦單位立委陳亭妃、市議員陳怡珍都來參加，邀請鄉親響應「同島一命、搶救血荒」活動。

每年農曆春節前經常有寒流，民眾捐血意願降低，尤其新冠疫情影響缺血特別嚴重，為協助籌備充足血源，當天除了在台南公園、還有和緯路捐血站、永福捐血站都有捐血車供民眾捐血。

台南市建築經營協會理事長胡富文表示，1月22日在台南公園的捐血活動，捐血250cc就贈送全聯百元禮券3張、捐血500cc則全聯禮券加倍送，還有獨特設計的新年開運紅包袋、漂亮喜氣口罩等（送完為止）；現場並提供免費行動咖啡車，歡迎大家來捐血，時間從上午9點至下午5點。(和緯、永福捐血站捐血250cc贈送全聯百元禮券2張)