剖析國民法官制度 審、檢、辯鬥陣研究

因應國民法官制度即將於明年1月1日施行，嘉義地方法院為增進法庭實際參與者對國民法官制度的了解與交流，今日舉辦研習課程「國民法官實務模擬法庭經驗交流與法律問題研討會」。嘉義地院院長胡文傑表示，實務上的交流方有利於新制順利推動，將持續宣導國民法官制度，並舉辦研討會讓同仁更加熟悉制度的運作。

研討會邀請司法院刑事廳法官陳思帆擔任主講人，嘉義地檢署檢察長張曉雯暨11名檢察官、嘉義律師公會理事長陳澤嘉及法律扶助基金會嘉義分會會長林德昇等律師22人及地院庭長、法官等同仁45人踴躍參與。

嘉義地院表示，經過舉辦多場國民法官模擬法庭後，嘉義地區審、檢、辯均已汲取相當法庭經驗，也累積不少實務問題，研討會希望透過案例研習的形式，就審、檢、辯在模擬法庭中實際所碰到的問題，進行交流與研討，希望透過此一多面向交流方式，能使審、檢、辯對於國民法官法的立法意旨與運作圖像，獲致一定共識，以利日後新制的順暢推動。

地院會前即向與會人員蒐集針對國民法官制度的問題及適用疑義，並提供給法官陳思帆作課程規劃；例如國民法官的保密義務範圍？能否向家人告知參與案件審理？國民法官有無特別保護機制？甚至國民法官應否穿著統一袍服？等等問題。

陳思帆就提出的各相關問題，歸類為國民法官之職權、權利、義務、保護及照料、整體案件處理與起訴、準備程序、選任程序、宣誓及審前說明程序、審判程序、評議程序、判決、上訴審等，逐一做深入且詳細的說明，也提供日本裁判員制度的運作經驗及比較，作為將來實務操作的參考或指引。