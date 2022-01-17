「科學園區，福虎生豐」嘉義縣府今年春聯主題曝光
農曆年節將至，嘉義縣府每年春聯至縣內家戶，今虎年春聯邀布袋出身書法名家蕭吉川揮毫，以「科學園區．福虎生豐」為賀歲語，年前將由各鄉鎮公所分送各家戶，或可在嘉義高鐵或縣府服務處領取。
另，往年嘉義縣府年前會至阿里山、大埔鄉等地分送居民小紅包，如今台灣疫情嚴峻，縣府表示，將視疫情指揮中心政策後決定，但高機率取消發紅包和新春團拜。
為迎接「虎年」，嘉義縣政府今下午在縣府舉辦春聯、5元紅包發表記者會，溪口國小師生鳴鑼擊鼓、舞龍舞獅，並邀請布袋出生書法名家蕭吉川現場揮毫，寫下今年春聯「科學園區，福虎生豐」，為新年討好彩頭。
今年嘉縣府5元小紅包以「虎」為主視覺，可以立起來還可咬錢幣，縣長翁章梁希望縣民福至財來，「好運旺旺來」。
「這次要跟大家說聲對不起」，翁章梁說，因疫情不平穩，為避免群聚，今年取消在廟口發象徵5元小紅包，民政處將另公布發放紅包地點與時間供民眾領取，希望鄉親都可以拿到象徵「有緣」的5元紅包。
翁章梁說，春聯提字「科學園區，福虎生豐」，去年9月行政院宣布科學園區落腳太保，也已核定總經費85億，預估園區產值約380億，能帶來近5000名就業機會，未來發展態勢將帶給嘉義新力量，在農工大縣格局下順利成長。
縣府表示，印製春聯近日將透過鄉鎮市公所發送至各家戶，民眾也能在嘉義高鐵站旅遊服務中心，或上班時間至縣府服務台免費索取，數量有限，索完為止。
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