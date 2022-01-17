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拓海外商機 南市要辦全球線上洽談會

中央社 / 台南17日電

疫情快速變化帶動全球商業模式改變，台南市政府上半年透過舉辦全球線上洽談會，採零接觸視訊協助台南企業媒洽國外業者，讓國際看到台灣優質軟實力，拓展全球無限商機。

依台南市政府經濟發展局今天新聞稿，將於今年3月23日(新興產業國際商機日)、4月13日(優勢產業國際商機日)舉行全球線上洽談會，預估可促成千萬美元豐碩商機，並吸引國際企業大廠進入台南投資。

經發局長陳凱凌說，目前已確定重量級國外買家，包含香港大型百貨公司裕華國產百貨、極具規模的台灣食品供應商華記永昌、英國大型中國超市OrientalFood、加拿大首屈一指植物肉領導廠商Happy VeggieWorld、全美最大花旗參養殖場美國許氏參業集團。

洽談會產品類型包含農產食品、化妝品及保養品、綠能生技、醫療器材、汽車及機車零組件、金屬扣件機械、塑膠機械及其零配件等。預計每場邀請30位買主，採一對一視訊洽談，市場遍及美、英、德、加拿大、日本、菲律賓、香港、巴西、印尼、越南等各國優質買家，為台南市企業提供更多資源，創造嶄新經濟效益。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新冠疫情全球持續延燒，全球商業模式面臨巨大震盪與改變，數位化科技發展已是不可忽視一環，台南市長黃偉哲為協助優質企業進軍海外市場、開拓國際商機，委由中華民國對外貿易發展協會辦理「全球經貿合作拓展輔導補助計畫」，採零接觸視訊方式協助台南企業媒洽國外業者，不只讓更多台南產品外銷到全世界，更讓國際看到台灣優質軟實力，拓展全球無限商機。

依發局資料，「全球經貿合作拓展輔導補助計畫」去年辦理6場次商洽活動，有28國、226家買主與廠商進行534場次一對一採購洽談，以及1場珍珠奶茶前進法國線上說明會，成果十分亮眼。

經發局投資商務科表示，兩場洽談會採線上報名，3/23場次網址https://reurl.cc/aklRLZ(2/11截止報名);4/13場次網址：https://reurl.cc/nEVyND(2/23截止報名)。相關訊息可洽外貿協會台南辦事處，聯絡窗口(06)229-6623#21、#22。

台南 疫情 香港

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