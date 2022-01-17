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雲林這條路寬突然縮減 縣府、公路總局花1.2億元拓寬
雲65線銜接斗六市、林內鄉，是不少雲林科技工業區上班族通勤要道，也是周邊田園使用量大的道路，但車輛在行經斗六十三里、林內重興村交界路口時，道路寬度隨即從15公尺束縮至7公尺，經常發生車禍，縣府今獲交通部公路總局審議核定生活圈道路系統改善計畫，將投入1億2000萬元拓寬長約1.5公里既有道路，並下地沿線水電、電信等管路，最快年底發包施工。
縣長張麗善、斗六市長林聖爵等人今天至雲65線現勘，地方民眾反映，雲65線連結斗六及林內，部分路段早年就已拓寬至15公尺，現況的路段瓶頸從斗六十三北路至重興村段0k+300至1K+860公里交界處，寬僅7至8公尺，可用道路瞬間縮減，汽、機車爭相搶道、車禍頻傳。
張麗善表示，為改善路況，縣府前年10月31日已針對該路段完成初步規畫設計，去年底獲公路總局同意納入生活圈道路系統改善計畫，中央核定補助9512萬3000元，縣府自籌款2487萬7000元，預計3月就會提送縣議會墊付案，通過後辦理發包設計，力拚年底動工，工期約18個月，預計後年中旬完工。
工務處長汪令堯表示，雲65線道路拓寬工程段自0K+300起至1K+860處，總長度約1.56公里，縣府目前正在進行細部規畫及土地徵收作業，除拓寬道路至15公尺，也下地各類管線、畫設雙向2混合車道，搭配路肩及設施帶，希望有效紓解車流。
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