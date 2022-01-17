張良澤推動台灣文學國家園區 文化部市政府都承諾支持

學者張良澤投入推動「台灣文學國家園區」，台南市府文化局協助今天在麻豆總爺藝文中心成立「台灣文學國家園區推動委員會」，為委員會辦公室揭牌，副市長趙卿惠、文化部次長李靜慧、立委郭國文到場祝賀見證，宣示全力協助國家園區設立。

張良澤說，台灣經濟長足發展這麼多年，但是感覺很多台灣人不重視藝文、仍缺乏普遍文學素養，一個國家經濟在發展建設再好，人民沒有文化素養，還是很難成為偉大的國家、獲得國際尊重。

趙卿惠表示，台南發展需要「科技與文學的左右手」，台南已有護國神山的台積電，文化是台南升格的主要原因，台南已是文化古都，文學則是文化發展的翅膀，因此台南也要發展成文學之都，希望透過台灣文學國家園區的設立，讓台灣文學在台南生根。

李靜慧說，感謝文學界前輩對台灣文學的奉獻，寫出台灣人的精神，對台灣文學的推廣保存與延續，讓年輕人願意深入瞭解與接受台灣文學，文化部一定全力支持。

文化局長葉澤山表示，台灣文學國家園區初步規畫，是活化再利用麻豆總爺糖廠閒置土地及倉庫，結合總爺藝文中心，連接未來的鹽分地帶文化中心，與府城的國立台灣文學館相互呼應，讓台南成為台灣文學保存典藏與發展推廣的指標。

他說，未來一定要有相關的文學手稿、史料都要盡可能完整收集，這才是園區成立目的，現在就算電影、動漫怎麼樣蓬勃發展，源頭也多來自於文學；文化局會盡力協助落實這個理想，提出具體的推動計畫。