寒冬送熱血 消防弟兄嘉邑城隍廟挽袖捐血解血荒

為祈求風調雨順、零災害，嘉義市消防局今天上午召集消防及義消同仁，在消防節前夕於嘉邑城隍廟舉行諸位神尊暨水德星君祭拜祈福儀式，由市長黃敏惠擔任主祭官。隨後消防弟兄挽袖捐熱血，紓緩血荒困境；消防局長蘇耀星表示，號召同仁挽袖捐血，以更積極態度協助有需要的民眾，展現打火兄弟救人精神。

消防局長蘇耀星表示，每年在消防節前夕祭拜城隍爺和水德星君已是項傳統，祈求救災救火有源源不斷的水源、祈求減少災害發生、祈求經常深入火場救援的消防弟兄出入平安。

他指出，得知血荒，立即號召同仁挽袖捐血，以更積極態度協助有需要的民眾，這是打火兄弟救人精神的表現。

市長黃敏惠表示，藉由祈福儀式保佑所有的打火弟兄執勤出入平安，更祈求新冠肺炎疫情能早日控制及早落幕；嘉邑城隍廟長期關心弱勢、做公益，去年捐贈的「綏靖號」巡迴捐血車也在今日到場擔任重責大任服務捐血人，寒冬的時刻，也是血荒的時刻，需要大家一同捲起袖子、供出熱血，讓每一個人都能平安過好年。