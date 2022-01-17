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寒冬送熱血 消防弟兄嘉邑城隍廟挽袖捐血解血荒

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
消防弟兄挽袖捐血。記者李宗祐／攝影
消防弟兄挽袖捐血。記者李宗祐／攝影

為祈求風調雨順、零災害，嘉義市消防局今天上午召集消防及義消同仁，在消防節前夕於嘉邑城隍廟舉行諸位神尊暨水德星君祭拜祈福儀式，由市長黃敏惠擔任主祭官。隨後消防弟兄挽袖捐熱血，紓緩血荒困境；消防局長蘇耀星表示，號召同仁挽袖捐血，以更積極態度協助有需要的民眾，展現打火兄弟救人精神。

消防局長蘇耀星表示，每年在消防節前夕祭拜城隍爺和水德星君已是項傳統，祈求救災救火有源源不斷的水源、祈求減少災害發生、祈求經常深入火場救援的消防弟兄出入平安。

他指出，得知血荒，立即號召同仁挽袖捐血，以更積極態度協助有需要的民眾，這是打火兄弟救人精神的表現。

市長黃敏惠表示，藉由祈福儀式保佑所有的打火弟兄執勤出入平安，更祈求新冠肺炎疫情能早日控制及早落幕；嘉邑城隍廟長期關心弱勢、做公益，去年捐贈的「綏靖號」巡迴捐血車也在今日到場擔任重責大任服務捐血人，寒冬的時刻，也是血荒的時刻，需要大家一同捲起袖子、供出熱血，讓每一個人都能平安過好年。

台南市捐血中心業務組組長葉正弘表示，受到疫情以及天氣寒冷影響，今天台南捐血中心的庫存量不到8天，尤其是A型、O型最為缺乏；感謝今天消防弟兄挽袖捐血，讓血荒可以稍微緩解，但還是需要大家發揮愛心持續加入捐血行列，在農曆過年前滿足血液庫存量。

消防弟兄挽袖捐熱血，紓緩血荒困境。記者李宗祐／攝影
消防弟兄挽袖捐熱血，紓緩血荒困境。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）擔任主祭官，祈求保佑打火弟兄執勤出入平安、疫情早日落幕。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）擔任主祭官，祈求保佑打火弟兄執勤出入平安、疫情早日落幕。記者李宗祐／攝影

捐血中心 血荒 疫情

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