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春節將屆嘉縣拚流感疫苗施打率 雙管齊下增保護力
北部疫情升溫，嘉義縣出現疫苗搶打潮，但衛生局評估縣內流感疫苗施打率低，呼籲民眾盡速施打流感疫苗，勿顧此失彼，縣內目前共82處特約醫療院所提供接種服務，可上衛生局官網或直接電洽醫療機構預約。
嘉義縣衛生局統計截至1月12日止，縣內醫療人員及禽畜業者流感疫苗施打率分居全國1、2名，65歲以上長者47.5%及3歲以上至入學前幼兒37.2%兩族群接種率，也高於全國平均接種率。
但嘉義縣50至64歲中壯年族群流感疫苗施打率僅11.8%，仍有9成、約11萬7000人未接種流感疫苗，衛生局表示，若為心血管慢性疾病患者，容易併發流感重症、甚至導致死亡。
衛生局指出，目前嘉義縣流感疫苗出現嚴重緩打潮，流感疫情以往都會持續至農曆春節，由於接種疫苗後約1至2周才會產生保護力，呼籲鄉親應盡快於春節前接種流感疫苗才能打造雙重保護力，保護自己及家人。
衛生局長趙紋華表示，秋冬是流感流行季節，打疫苗是最基礎的保護，6日起全國開放6個月以上民眾皆可接種流感疫苗，許多民眾即將接種第3劑新冠疫苗，也提醒鄉親新冠與流感疫苗接種應至少間隔7天。
衛生局補充，嘉義縣有82處合約院所提供流感接種服務，可上衛生局網頁查詢，先電洽預約，節省排隊等候時間；平時應避免出入人潮擁擠及空氣不流通的公共場所，接種時記得攜帶健保卡並確實佩戴口罩、保持適當安全距離及執行手部衛生等措施。
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