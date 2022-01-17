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嘉市博物館已收費 美術館也訂門票標準 市民仍免費

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市立美術館已訂出門票收費標準，全票50元、嘉市民免費。圖／嘉義市政府提供
嘉市立美術館已訂出門票收費標準，全票50元、嘉市民免費。圖／嘉義市政府提供

提升觀展品質，曾獲台灣建築獎首獎等獎項的嘉義市立美術館，訂出收費標準，全票50元、嘉市民免費；美術館表示，為館舍營運維護，及文化消費力提升，研擬台灣設計展的展覽「現域」2月底結束後，接續陳澄波特展3月中下旬開始，同步收門票。另，市立博物館也於本月4日起收門票。

根據嘉市立美術館、博物館門票收費基準，皆為全票50元，超過25人以上團體每張票35元，優待票25元，另，嘉市民、65歲以上、未滿6歲、持身障手冊、志願服務榮譽卡、導遊等免收門票。

市立美術館長賴依欣說，台灣很多公共場館有收門票，是趨勢，讓文化消費力提升，也能維持展覽品質、營運，目前開始收的確切時間點未定，規畫在台灣設計展的展覽「現域」2月27日結束，該空間接續布展3周，將陳澄波文化基金會捐贈作品、借其他館的陳澄波館藏，策畫陳澄波特展，隨著此展開始收門票，可能在3月中下旬。

文化局博物館科長鄧倚欣表示，博物館之前進來不少團客只來上廁所，參觀品質沒很好，市議會曾提到收費一事，原本去年1月整修完就要開始收，遇上疫情、年底有台灣設計展，決定本月4日起收門票，讓民眾覺得花門票有值得的感覺。

鄧倚欣說，去年重開館後，2月間每天平均200、300人入館；三級警戒期間閉館8月10日重開，每天平均150多人，到11、12月平日更達300人至400人；本月開始收費至今兩周，也受疫情影響，平日180、190人，假日400、500人，並沒特別大減。

市議員鄭光宏認為，如果門票有訂出差別費率就支持，因場館營運上有成本，加上美術館修復經費追加到近3億，經費龐大，幾乎都市府自籌，站在使用者付費角度，適度跟市民以外民眾收取適當費用，相當合理，對一個場館永續經營有必要性。

鄭光宏也說，以往地方的文化館域常常被譏變蚊子館，因沒有相對應經費預算支持，若很少更新展覽、展覽沒亮點，民眾不會走進去，但要一直更換策展，具特殊性，就需要錢，透過適當收費，增加預算規模，充實館藏，讓館內定期加入優質內容，才能吸引更多人，能永續經營。

嘉市立美術館已訂出門票收費標準，研擬3月中下旬推出陳澄波特展，一併開始收費。圖／嘉義市政府提供
嘉市立美術館已訂出門票收費標準，研擬3月中下旬推出陳澄波特展，一併開始收費。圖／嘉義市政府提供

美術館 陳澄波 博物館

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