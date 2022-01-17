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春節近 白河區公所邀書法老師揮毫逾450人索取

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
現場安排義剪，讓鄉親理髮過好年。圖 ／白河區公所提供
現場安排義剪，讓鄉親理髮過好年。圖 ／白河區公所提供

春節將至，台南市白河區公所今在店仔口福安宮廟舉辦新春揮毫暨送暖活動，邀請6名書法老師揮毫，吸引約450人索取，現場年味濃熱鬧滾滾。

活動結合店仔口福安宮、台北市白河同鄉會、大仙寺、南市新營慈馨愛心會及合玄宮共同舉辦，邀請白河國小太鼓隊表演揭開序幕。

隨後由白河區長董麗華及6名書法老師揮毫，搭配店仔口福安宮國樂社悠揚樂聲，讓民眾不僅可大飽眼福，也能欣賞老師行雲流水揮毫風采，許多民眾排隊索取春聯。

為關懷白河區弱勢家戶，白河同鄉會、新營慈馨愛心會、大仙寺及合玄宮也發送愛心紅包、愛心物資、提供義剪，希望讓弱勢家戶也能感受到社會溫暖。消防局白河分隊、白河警分局辦理防災宣導闖關活動，藉由寓教於樂遊戲，提醒民眾未雨綢繆防災觀念。

春節近，台南市白河區公所邀請書法老師寫春聯贈送給鄉親。圖 ／白河區公所提供
春節近，台南市白河區公所邀請書法老師寫春聯贈送給鄉親。圖 ／白河區公所提供

白河 愛心 國樂

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