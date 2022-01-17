春節近 白河區公所邀書法老師揮毫逾450人索取
春節將至，台南市白河區公所今在店仔口福安宮廟舉辦新春揮毫暨送暖活動，邀請6名書法老師揮毫，吸引約450人索取，現場年味濃熱鬧滾滾。
活動結合店仔口福安宮、台北市白河同鄉會、大仙寺、南市新營慈馨愛心會及合玄宮共同舉辦，邀請白河國小太鼓隊表演揭開序幕。
隨後由白河區長董麗華及6名書法老師揮毫，搭配店仔口福安宮國樂社悠揚樂聲，讓民眾不僅可大飽眼福，也能欣賞老師行雲流水揮毫風采，許多民眾排隊索取春聯。
為關懷白河區弱勢家戶，白河同鄉會、新營慈馨愛心會、大仙寺及合玄宮也發送愛心紅包、愛心物資、提供義剪，希望讓弱勢家戶也能感受到社會溫暖。消防局白河分隊、白河警分局辦理防災宣導闖關活動，藉由寓教於樂遊戲，提醒民眾未雨綢繆防災觀念。
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