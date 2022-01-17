台南購物節再加碼增第2戶新屋 總價超過880萬元

台南購物節活動登錄金額已超過84億元，南市不動產開發商業同業公會及大台南不動產開發商業同業公會呼應中央振興五倍券政策，及響應購物節活動，今天提供1戶總價超過880萬元的新屋，作為購物節活動抽獎，使得台南購物節的抽獎增加到2戶新房。

台南市不動產開發商業同業公會理事長郭建志。大台南不動產開發商業同業公會理事長詹雅喨今天上午共同宣布，提供1戶31.6坪2+1房新屋為台南購物節抽獎加碼，期望帶動下一波消費力道，共創登錄金額新紀錄。

市長黃偉哲表示，這是台南購物節抽獎的第2戶頭獎禮物，他說，去年政府推出振興3倍券，台南是第1個祭出來台南消費抽房子的城市，今年許多縣市也都用抽房子來刺激消費。這次南市推出的購物節活動到目前累積金額已超過84億元，遠多於去年。台南購物節發票登錄截止日維3月5日，兩間全新美屋大獎將在3月12 日於三井outlet戶外廣場抽出。

第2間供抽獎的新屋為泰嘉開發公司推出的水雲川建案，位於安南區九份子重畫區。董事長呂金發表示，九份子生態低碳示範重畫區是市府市積極推動的低碳示範社區，面積101公頃，水雲川大樓將在今年3月完工，此處擁有便利交通與綠地環境優勢，附近有生態河主題休閒景觀及設施，距離北區大型賣場只要10分鐘車程，整個社區1500坪低密度開發基地，臨近生態河玉帶環腰絕佳風水，採制震宅結構，並將透過北外環快速道路的便利交通路網，迅速連結南科與市區各大商圈，北外環道路全線完工通車後，從九份子到南科，只需約15分鐘車程，並坐享九份子九年一貫雙語名校學籍。