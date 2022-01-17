國民黨台東縣黨部今起發送馬英九春聯 民眾問馬會否來

農曆春節將屆，前總統馬英九日前寫下虎年春聯「歲辭丑牛寒色去，年逢寅虎曉光新」，並到多縣市發放，國民黨台東縣黨部日前爭取並自費購買共600餘份，即日起開放民眾索取、每人限量2張，不少民眾來索取春聯還問「馬英九何時來台東發春聯？」黨部表示會向馬辦公室爭取，限量春聯、送完為止。

「馬英九要不要到台東春聯？」台東吳姓市民今早到市黨部索取馬英九春聯，直言馬英九這段時間在西部各地發春聯，黨部應該爭取他來台東，不僅走訪各地發春聯，也可以幫忙推銷台東釋迦、台東風景。