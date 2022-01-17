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國民黨台東縣黨部今起發送馬英九春聯 民眾問馬會否來

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
馬英九在臉書有公告各地索取春聯位置，台東縣民可到國民黨台東縣黨部索取。記者卜敏正／翻攝
馬英九在臉書有公告各地索取春聯位置，台東縣民可到國民黨台東縣黨部索取。記者卜敏正／翻攝

農曆春節將屆，前總統馬英九日前寫下虎年春聯「歲辭丑牛寒色去，年逢寅虎曉光新」，並到多縣市發放，國民黨台東縣黨部日前爭取並自費購買共600餘份，即日起開放民眾索取、每人限量2張，不少民眾來索取春聯還問「馬英九何時來台東發春聯？」黨部表示會向馬辦公室爭取，限量春聯、送完為止。

「馬英九要不要到台東春聯？」台東吳姓市民今早到市黨部索取馬英九春聯，直言馬英九這段時間在西部各地發春聯，黨部應該爭取他來台東，不僅走訪各地發春聯，也可以幫忙推銷台東釋迦、台東風景。

國民黨台東縣黨部書記長張成璇說，民眾的心聲他們聽到了，會立即向馬英九辦公室申請，不僅要爭取送更多春聯，也希望馬前總統能夠親自到台東發春聯。

台東縣黨部爭取600份馬英九春聯，今天開始發放。記者卜敏正／攝影
台東縣黨部爭取600份馬英九春聯，今天開始發放。記者卜敏正／攝影

春聯 台東 馬英九

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