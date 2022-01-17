快訊

兩周內4度試射！ 南韓：北韓今晨又發射不明飛行物

變老的小熊與羅賓？ 原版《小熊維尼》的95年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南無國際標準游泳池 議員：有失六都格局

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市立游泳池未符合國際標準，明年全國運動會將借用高雄場地。圖／李啟維提供
台南市立游泳池未符合國際標準，明年全國運動會將借用高雄場地。圖／李啟維提供

明年全國運動會在台南，但無國際標準泳池，游泳賽還得借高雄場地辦，議員批舉辦一級比賽卻沒有標準池「有失六都格局」，應速爭取經費改善。體育處說，現有市立游泳池不夠大，要改為國際標準需大筆整建經費。

南市游泳委員會表示，台南近幾年游泳項目弱，去年拿到3面獎牌，已有進步，很需要有國際標準游泳池，讓選手有更好的訓練環境。

市議員李啟維表示，台南目前雖有新營、台南、仁德3座市立游泳池，但都因年久或離市區較遠，且設備較簡陋，不適合舉辦大規模正式比賽，傳出明年全國運動會將借用高雄場地，有失六都格局。

他說，興建符合國際標準的游泳池需要龐大經費，若能利用體育公園內現有的市立游泳池進行改善，如增加看台遮陽設施、池身深度改善等，就能達到國際標準。期待市府能利用全運會的機會，爭取經費改善為國際標準場地，利於3級計畫訓練，以助於游泳運動的發展。

台南市體育處長林義順表示，因現有游泳池未達國際標準，計畫明年全運會游泳項目在高雄舉行。台南市立游泳池戶外池有8水道、4個練習水道，因國際標準場地要10個水道，且第1、第10個水道因水流考量不能比賽，若要符合國際標準，勢必打掉4個練習水道，又池深要改善，也會影響到一般民眾的游泳，如何兼顧，以及觀眾席不夠等問題，也都要考量。從長遠目標來看，希望能有符合標準的國際游泳池。

台南市體育總會游泳委員會總幹事洪義雄說，近幾年台南在全運會的游泳成績不理想，少有選手拿獎牌，去年全運會拿下1銀2金，已有明顯進步，未來也會更好，泳界都期待台南能有座符合國際標準游泳池，提供更好的練習環境。

台南市立游泳池未符合國際標準，明年全國運動會將借用高雄場地。圖／李啟維提供
台南市立游泳池未符合國際標準，明年全國運動會將借用高雄場地。圖／李啟維提供

台南 體育

延伸閱讀

曾到西堤用餐！明新科大2師生確診 新竹縣府急匡列300人篩檢

「塊陶啊！」企鵝短腿浮冰上狂奔 網笑歪：忘記自己會游泳？

女童在大學SPA池遭猥褻 他摸她下體9秒判2年

2025全運會 雲林縣睽違20年主辦

相關新聞

台南無標準泳池 議員：有失6都格局

明年全國運動會在台南市舉辦，但台南迄無符合國際標準的泳池，游泳賽還得到高雄借場地辦理，議員批台南要辦一級比賽卻沒有標準池...

台南無國際標準游泳池 議員：有失六都格局

明年全國運動會在台南，但無國際標準泳池，游泳賽還得借高雄場地辦，議員批舉辦一級比賽卻沒有標準池「有失六都格局」，應速爭取...

雲林斗六公誠國小列空品區 未定檢機車3月起禁入

雲林縣去年機車約2成未定檢，為降低移動汙染源，縣府今年起先在斗六市師生數最多的公誠國小畫設全縣首處「移動汙染源空氣品質維...

嘉縣首座都市原民聚會所 啟用

嘉縣約6000名原住民，有4成住平地，縣府以舊南靖國小靖西分校的音樂教室，花166萬改造成首座「都市原住民文化聚會所」，...

嘉市、南科 96對新人集團結婚

嘉義市46對新人昨天集團結婚，呂育浚跟女友林宜儒國小同班，小學時就暗戀她，卻被女生一句「你這麼矮」打退堂鼓，大學重逢後終...

首次走秀！13孩子偏鄉課輔設計衣服 Kevin老師無償指導

天主教中華聖母基金會經營嘉義偏鄉課輔班8年，去年9月起讓13名高年級的孩子學插畫、3D立體設計等，創作自己的T恤和手機殼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。