台南無國際標準游泳池 議員：有失六都格局

明年全國運動會在台南，但無國際標準泳池，游泳賽還得借高雄場地辦，議員批舉辦一級比賽卻沒有標準池「有失六都格局」，應速爭取經費改善。體育處說，現有市立游泳池不夠大，要改為國際標準需大筆整建經費。

南市游泳委員會表示，台南近幾年游泳項目弱，去年拿到3面獎牌，已有進步，很需要有國際標準游泳池，讓選手有更好的訓練環境。

市議員李啟維表示，台南目前雖有新營、台南、仁德3座市立游泳池，但都因年久或離市區較遠，且設備較簡陋，不適合舉辦大規模正式比賽，傳出明年全國運動會將借用高雄場地，有失六都格局。

他說，興建符合國際標準的游泳池需要龐大經費，若能利用體育公園內現有的市立游泳池進行改善，如增加看台遮陽設施、池身深度改善等，就能達到國際標準。期待市府能利用全運會的機會，爭取經費改善為國際標準場地，利於3級計畫訓練，以助於游泳運動的發展。

台南市體育處長林義順表示，因現有游泳池未達國際標準，計畫明年全運會游泳項目在高雄舉行。台南市立游泳池戶外池有8水道、4個練習水道，因國際標準場地要10個水道，且第1、第10個水道因水流考量不能比賽，若要符合國際標準，勢必打掉4個練習水道，又池深要改善，也會影響到一般民眾的游泳，如何兼顧，以及觀眾席不夠等問題，也都要考量。從長遠目標來看，希望能有符合標準的國際游泳池。