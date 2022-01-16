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首次走秀！13孩子偏鄉課輔設計衣服 Kevin老師無償指導

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
中華聖母基金會的偏鄉課輔班今成果發表，孩子首次體驗走秀。圖／中華聖母基金會提供
中華聖母基金會的偏鄉課輔班今成果發表，孩子首次體驗走秀。圖／中華聖母基金會提供

天主教中華聖母基金會經營嘉義偏鄉課輔班8年，去年9月起讓13名高年級的孩子學插畫、3D立體設計等，創作自己的T恤和手機殼，崇仁護專美容保健科老師指導走秀，時尚美妝教父Kevin更無償擔任美學教師；今發表成果，13歲小宏穿手繪鴨子衣服，「我嚮往鴨子的自由自在！」也有孩子畫房子想送父母。

13歲的小宏的父親身體狀況不佳，無法外出工作，主要照顧者70歲的阿嬤也需往返醫院及工作中，無瑕照顧他，他直言，課輔班因為有同儕可以一起學習、陪伴，基金會指出，設計作品成為情緒和事物分享的管道。

基金會表示，透過吉富慈善基金會的公益支持，「美感孵育計畫」讓13名11歲到16歲的孩子，去年9月起在周日學習構圖、插畫及3D立體設計，設計自己的T恤和手機殼，崇仁醫護管理專科學校美容保健科老師指導走秀，Kevin老師無償擔任美學教師，南下嘉義及錄製影片，教導美感及設計建議，讓更多的專業資源導入偏鄉，提供更多元的學習探索機會。

今發表會，由13人展現自己作品，Kevin老師說「孩子們真不簡單，表現出乎意料！」兩個月來看著孩子們成長，更提自己曾有段時間，常跟父親到工地剪銅線，貼補家用開銷，雖然家裡環境比較辛苦，卻從不屈服，也希望能用自己的力量，鼓舞辛苦的孩子，「把握每一次機會，全力準備，平常心上台」。

偏鄉課輔督導廖怡貞說，「孩子原本是連馬都畫不出來的，因為他們不知道馬的樣子！」簡單的筆觸要具體的成形，對偏鄉孩子需要花更多的時間去思考及學習，訓練走台步及儀態的展現也利用3周，舉辦成果發表會，除了鼓勵外，更希望讓家人們能看到孩子半年來的努力。

中華聖母基金會執行長黎世宏指出，偏鄉孩子缺乏的是機會跟自信，課輔班8年以來，看見偏鄉學習資源的匱乏，30%的孩子家中沒有電腦、網路及手機，同時課輔班內沒有任何孩子曾經接觸過設計，盼把美學資源帶進偏鄉。

中華聖母基金會的偏鄉課輔班，今成果發表，孩子穿自製T恤走秀。圖／中華聖母基金會提供
中華聖母基金會的偏鄉課輔班，今成果發表，孩子穿自製T恤走秀。圖／中華聖母基金會提供
中華聖母基金會的偏鄉課輔班，今成果發表，孩子秀出自己設計手機殼。圖／中華聖母基金會提供
中華聖母基金會的偏鄉課輔班，今成果發表，孩子秀出自己設計手機殼。圖／中華聖母基金會提供
中華聖母基金會的偏鄉課輔班，去年起讓13名孩子學設計美學，今成果發表。圖／中華聖母基金會提供
中華聖母基金會的偏鄉課輔班，去年起讓13名孩子學設計美學，今成果發表。圖／中華聖母基金會提供

偏鄉 課輔班

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