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具文藝的法會！ 嘉縣皓月精舍「新春雅集」緊扣疫情

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
皓月精舍今舉辦「新春雅集」，進行羅漢供茶。記者林伯驊／翻攝
皓月精舍今舉辦「新春雅集」，進行羅漢供茶。記者林伯驊／翻攝

有別於一般辦誦經、超薦法會的寺院，嘉義縣竹崎鄉皓月精舍每年舉行具藝文風格的法會活動「新春雅集」，去年因疫情暫停，今天以主題「騎牛歸家，相忘江湖」恢復舉辦，緊扣疫情，並牽牛到場，願一切眾生遠離煩惱與障礙、身心輕安。

晧月精舍今年新春雅集，包括抄經、專題演講、午齋、羅漢供茶、新春祈願、騎牛歸家、茶會、書法家揮春結緣等，開放自由參與，與民眾結緣。

晧月精舍指出，去年初疫情如燎原之火，甚至到人隔城封，世界遽變，不禁讓人思考何為世界？何為眾生和大自然之和諧與自由？以「莊子．大宗師」的「泉涸，魚相與處於陸，相呴以濕，相濡以沫，不如相忘於江湖」，疫情就有如泉涸之魚，猶當相濡以沫、以濟途窮，終至重歸江湖。

晧月精舍除平時常態的佛法、禪修與書法課程，來闡揚佛法，「新春雅集」是年度中別具藝文風格的法會活動，以此來與社會大眾廣結善緣，多年來一直深受文人雅士、學友大眾參與，隔一年復辦，今年落實防疫，也全程戴口罩、現場實名登記。

晧月精舍的植樹成林、房舍簡樸，從觀景平台可遠眺山峰，內庭中的「合掌蛙」是嘉義名家蔡永武的石雕作品，曾吸引民眾特地來尋訪拍照。

皓月精舍今舉辦「新春雅集」，進行羅漢供茶。記者林伯驊／翻攝
皓月精舍今舉辦「新春雅集」，進行羅漢供茶。記者林伯驊／翻攝
皓月精舍今舉辦「新春雅集」，牽牛到場，進行騎牛歸家。記者林伯驊／翻攝
皓月精舍今舉辦「新春雅集」，牽牛到場，進行騎牛歸家。記者林伯驊／翻攝
皓月精舍今舉辦「新春雅集」，牽牛到場，進行騎牛歸家。記者林伯驊／翻攝
皓月精舍今舉辦「新春雅集」，牽牛到場，進行騎牛歸家。記者林伯驊／翻攝

法會 嘉義

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