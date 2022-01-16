天冷人暖 台南後壁公所揪社團愛心助弱勢

台南市後壁區公所今舉辦春節送暖歲末關懷活動，媒合新營區無極紫雲寺功德會及白河合玄宮發放物資給予低收入戶186戶以及財團法人佳尼特教育基金會捐贈弱勢200戶，後壁區衛生所安排X光篩檢巡迴車，提供弱勢戶免費胸部X光健康檢查，讓弱勢戶領取物資也為健康把關。

新營區無極紫雲寺功德會考量後壁區為偏鄉區域，這幾年來都會前往捐贈物資給弱勢戶，近日低溫來襲，本次發放白米、乾糧及生活用品等物資，還捐贈被毯讓低收入戶能溫暖過冬。

白河合玄宮則捐贈白米予低收入戶；財團法人佳尼特教育基金會攜手市政府日前捐贈新營、鹽水、白河、後壁及麻豆等5區邊緣戶，今在後壁區公所發放邊緣戶各全聯1000元禮物卡。