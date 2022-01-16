快訊

中山高台南麻豆轎車追撞2起火 7大1小幸運逃生

天冷人暖 台南後壁公所揪社團愛心助弱勢

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
後壁區衛生所安排X光篩檢巡迴車，提供弱勢戶免費胸部X光健康檢查。圖／公所提供
後壁區衛生所安排X光篩檢巡迴車，提供弱勢戶免費胸部X光健康檢查。圖／公所提供

台南市後壁區公所今舉辦春節送暖歲末關懷活動，媒合新營區無極紫雲寺功德會及白河合玄宮發放物資給予低收入戶186戶以及財團法人佳尼特教育基金會捐贈弱勢200戶，後壁區衛生所安排X光篩檢巡迴車，提供弱勢戶免費胸部X光健康檢查，讓弱勢戶領取物資也為健康把關。

新營區無極紫雲寺功德會考量後壁區為偏鄉區域，這幾年來都會前往捐贈物資給弱勢戶，近日低溫來襲，本次發放白米、乾糧及生活用品等物資，還捐贈被毯讓低收入戶能溫暖過冬。

白河合玄宮則捐贈白米予低收入戶；財團法人佳尼特教育基金會攜手市政府日前捐贈新營、鹽水、白河、後壁及麻豆等5區邊緣戶，今在後壁區公所發放邊緣戶各全聯1000元禮物卡。

後壁區長黃炳元說，感謝上述慈善團體發揮愛心助弱勢，而新營區無極紫雲寺功德會長期挹注資源關懷後壁區的弱勢戶，除捐贈物資外，也常協助公所轉介急難救難個案度難關，愛心令人感佩。

天冷人暖，台南後壁公所揪社團愛心助弱勢。圖／公所提供
天冷人暖，台南後壁公所揪社團愛心助弱勢。圖／公所提供
天冷人暖，台南後壁公所揪社團愛心助弱勢。圖／公所提供
天冷人暖，台南後壁公所揪社團愛心助弱勢。圖／公所提供

白河 低收入戶

相關新聞

民代辦歌唱比賽 90歲老翁揪88歲老伴開唱

「2022南瀛好聲音歌唱比賽」總決賽，今下午在台南新營文化中心登場，主辦單位安排「猜冠軍摸大獎」活動，猜中者，除可獲得六...

陸軍他與空軍她因這事牽線 嘉市46對集團結婚

嘉義市46對新人今上午在森林之歌廣場辦集團結婚，呂育浚和女友林宜儒讀大同國小一到六年級都同班，暗戀她卻被打槍「長那麼矮」...

疫情升溫！嘉義縣暫閉自製疫苗預約平台 衛生局嚴陣以待

疫情持續升溫，嘉縣府衛生局今開設6處大型接種站，備6200劑莫德納疫苗，供民眾注射第3劑，縣長翁章梁今視察水上國小接種站...

台南莫德納疫苗接種踴躍將用罄 衛生局：建議選用BNT

台南市莫德納疫苗接種情形踴躍，但即將用完，衛生局表示，如有立即接種追加劑（第3劑）或1、2劑需求的市民，可選擇同為mRN...

台南走讀學的教與學博覽會 守護城市與環境

台南社大今天下午於文化中心假日廣場，舉辦「走讀學-第42屆教與學博覽會」，展現各班級師生走讀城市的創作成果。從速寫走畫會...

台南大內公所邀書法家揮毫 200幅春聯索取一空

虎年近，台南市大內區公所今天辦理新春揮毫，邀請鄭清和等4名書法家揮毫，200幅春聯鄉親索取一空，公所也提供限量特色虎年紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。