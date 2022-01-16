天冷人暖 台南後壁公所揪社團愛心助弱勢
台南市後壁區公所今舉辦春節送暖歲末關懷活動，媒合新營區無極紫雲寺功德會及白河合玄宮發放物資給予低收入戶186戶以及財團法人佳尼特教育基金會捐贈弱勢200戶，後壁區衛生所安排X光篩檢巡迴車，提供弱勢戶免費胸部X光健康檢查，讓弱勢戶領取物資也為健康把關。
新營區無極紫雲寺功德會考量後壁區為偏鄉區域，這幾年來都會前往捐贈物資給弱勢戶，近日低溫來襲，本次發放白米、乾糧及生活用品等物資，還捐贈被毯讓低收入戶能溫暖過冬。
白河合玄宮則捐贈白米予低收入戶；財團法人佳尼特教育基金會攜手市政府日前捐贈新營、鹽水、白河、後壁及麻豆等5區邊緣戶，今在後壁區公所發放邊緣戶各全聯1000元禮物卡。
後壁區長黃炳元說，感謝上述慈善團體發揮愛心助弱勢，而新營區無極紫雲寺功德會長期挹注資源關懷後壁區的弱勢戶，除捐贈物資外，也常協助公所轉介急難救難個案度難關，愛心令人感佩。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言