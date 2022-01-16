民代辦歌唱比賽 90歲老翁揪88歲老伴開唱

「2022南瀛好聲音歌唱比賽」總決賽，今下午在台南新營文化中心登場，主辦單位安排「猜冠軍摸大獎」活動，猜中者，除可獲得六甲越光米，還可參加電視機、捷安特腳踏車等獎品摸彩，參賽者也使出渾身解數展歌喉，還自己做造型，連90歲長輩也來報名。

這項歌唱活動由台南市青少年休閒活動推展協會、由台南市議員蔡育輝服務處、台南市卡拉ok推廣協會等社團共同辦理，以大新營區鄉親為對象，比賽依年齡分組，有30歲以下青少年組、31至50歲青壯組、51至65歲長青組、66歲至74歲松柏組、75歲以上長壽組，年逾90歲的徐姓老翁更帶著88歲老伴報名長壽組，是此次最年長的參賽者。另有情歌對唱及新住民表演賽。前五名都可獲得獎金和獎盃表揚，其餘優勝者也都有獎盃鼓勵。