快訊

染疫科大生曾赴巨城藏壽司用餐 晚間提前閉店清消

一張圖看天氣！鋒面冷空氣包夾全台濕涼 趁這兩天追雪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民代辦歌唱比賽 90歲老翁揪88歲老伴開唱

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
「2022南瀛好聲音歌唱比賽」總決賽，今下午在台南新營文化中心登場。圖／蔡育輝服務處提供
「2022南瀛好聲音歌唱比賽」總決賽，今下午在台南新營文化中心登場。圖／蔡育輝服務處提供

「2022南瀛好聲音歌唱比賽」總決賽，今下午在台南新營文化中心登場，主辦單位安排「猜冠軍摸大獎」活動，猜中者，除可獲得六甲越光米，還可參加電視機、捷安特腳踏車等獎品摸彩，參賽者也使出渾身解數展歌喉，還自己做造型，連90歲長輩也來報名。

這項歌唱活動由台南市青少年休閒活動推展協會、由台南市議員蔡育輝服務處、台南市卡拉ok推廣協會等社團共同辦理，以大新營區鄉親為對象，比賽依年齡分組，有30歲以下青少年組、31至50歲青壯組、51至65歲長青組、66歲至74歲松柏組、75歲以上長壽組，年逾90歲的徐姓老翁更帶著88歲老伴報名長壽組，是此次最年長的參賽者。另有情歌對唱及新住民表演賽。前五名都可獲得獎金和獎盃表揚，其餘優勝者也都有獎盃鼓勵。

市議員蔡育輝指出，好多年都沒舉辦過歌唱比賽，原去年夏天進行「南瀛好聲音」歌唱比賽，因疫情順延，終於在昨、今天登場，許多參賽者有備而來，自己準備道具做造型，相當難得。

台南市議員蔡育輝出席向報名歌唱鄉親們致意。圖／蔡育輝服務處提供
台南市議員蔡育輝出席向報名歌唱鄉親們致意。圖／蔡育輝服務處提供
「2022南瀛好聲音歌唱比賽」總決賽，今下午在台南新營文化中心登場。圖／蔡育輝服務處提供
「2022南瀛好聲音歌唱比賽」總決賽，今下午在台南新營文化中心登場。圖／蔡育輝服務處提供

相關新聞

民代辦歌唱比賽 90歲老翁揪88歲老伴開唱

「2022南瀛好聲音歌唱比賽」總決賽，今下午在台南新營文化中心登場，主辦單位安排「猜冠軍摸大獎」活動，猜中者，除可獲得六...

陸軍他與空軍她因這事牽線 嘉市46對集團結婚

嘉義市46對新人今上午在森林之歌廣場辦集團結婚，呂育浚和女友林宜儒讀大同國小一到六年級都同班，暗戀她卻被打槍「長那麼矮」...

疫情升溫！嘉義縣暫閉自製疫苗預約平台 衛生局嚴陣以待

疫情持續升溫，嘉縣府衛生局今開設6處大型接種站，備6200劑莫德納疫苗，供民眾注射第3劑，縣長翁章梁今視察水上國小接種站...

台南莫德納疫苗接種踴躍將用罄 衛生局：建議選用BNT

台南市莫德納疫苗接種情形踴躍，但即將用完，衛生局表示，如有立即接種追加劑（第3劑）或1、2劑需求的市民，可選擇同為mRN...

台南走讀學的教與學博覽會 守護城市與環境

台南社大今天下午於文化中心假日廣場，舉辦「走讀學-第42屆教與學博覽會」，展現各班級師生走讀城市的創作成果。從速寫走畫會...

台南大內公所邀書法家揮毫 200幅春聯索取一空

虎年近，台南市大內區公所今天辦理新春揮毫，邀請鄭清和等4名書法家揮毫，200幅春聯鄉親索取一空，公所也提供限量特色虎年紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。