陸軍他與空軍她因這事牽線 嘉市46對集團結婚

嘉義市46對新人今上午在森林之歌廣場辦集團結婚，呂育浚和女友林宜儒讀大同國小一到六年級都同班，暗戀她卻被打槍「長那麼矮」，直到大學重逢交往9年，終成眷屬；服役陸軍航特指揮部及空軍防空暨飛指部的劉益均、黃柔，因負責募兵相識而相戀，交往7年互相體貼，跨軍種成婚。

今由嘉市長黃敏惠擔任證婚人、議長莊豐安當主婚人，嘉市的姊妹市新竹市副市長沈慧虹當介紹人，46對新人步紅毯，黃敏惠、沈慧虹不約而同期盼「不但早生貴子，還要多生貴子」，黃敏惠說，家是不講道理的地方、講感情，讓愛綿延不斷。

新人黃祥泰、王昱雯曾同時任職嘉義市政府，王昱雯承辦管考，管制到擔任約僱工程員黃祥泰的業務，兩人因此相識，黃認為她工作認真細心，但不若一般辦公室戀情，分別在7樓、2樓上班，利用下班約會，交往5年決定結婚，立誓言「未來的每一步，有你一起並肩而行」。

劉益均與黃柔分別服役陸軍航特指揮部、空軍防空暨飛彈指揮部，兩人2014年配合募兵制參加國軍招募專長班，受訓期間沒交集，反而因後續長期在嘉義執行招募工作，一起到就業博覽會等擺攤，慢慢熟識，認為個性契合，自然而然在一起，一起去爬玉山北峰、嘉明湖、北大武山等。

即便身處不同軍種，黃柔認為，兩人休假會一起出去走走、玩樂，工作性質類似，可以體貼，劉益均說，都是職業軍人，知道彼此辛苦，交往7年沒什麼摩擦。

呂育浚和女友林宜儒，從小讀嘉市大同國小一到六年級都同班，他說從小暗戀她，不過五、六年級時，放學要肩並肩走出教室，他看站旁邊的她很高，說「哇妳好高喔」，沒想到被回「對啊，誰像你那麼矮」，呂育浚笑稱「讓我好受傷喔」，後來大學快畢業，回嘉義時跟小學同學聯絡上，兩人又重逢。

呂育浚對林宜儒相當好打動她的心，在一起9年多，2019年他車禍，她還去他家照顧，兩人也更確立繼續攜手走下去，林宜儒希望能不懼風雨考驗，常伴相守、恩愛如初。