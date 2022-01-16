疫情升溫！嘉縣暫閉自製疫苗預約平台 衛生局嚴陣以待

疫情持續升溫，嘉縣府衛生局今開設6處大型接種站，備6200劑莫德納疫苗，供民眾注射第3劑，縣長翁章梁今視察水上國小接種站，感謝民眾踴躍施打外，也呼籲只有做好防疫，大家才能恢復正常生活平安過年。

嘉義縣府1月10日起至15日開大型接種站，各鄉鎮衛生所和特約診所，也提供免預約、隨到隨打接種第3劑疫苗，截至昨日共接種41303人，衛生局今再開6處大型接種站，提供6200劑莫德納疫苗供民眾接種。

桃機疫情擴散，嘉義縣再現疫苗搶打潮，中央重啟 1922平台，今中午12時截止預約第19期，本月17至23日施打，衛生局表示，縣府自製預約平台將暫時關閉，待1922預約平台20期打完後再重啟。

嘉義縣各項防疫整備也上緊發條，包括啟動10大行業疫苗接種聯合稽查、密集性防疫旅館查核、強化醫療整備應變及擴充防疫車隊量能等。翁章梁今上午也到水上國小視察疫苗施打情形，感謝鄉親踴躍施打疫苗。

翁章梁也指示各賣場禁試吃，公司行號儘量暫停或縮小年終尾牙規模，禁止逐桌敬酒，宗教場所辦理遶境需提報防疫計畫，集會活動採實聯制，務必落實勤洗手及戴口罩等防疫措施。