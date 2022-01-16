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台南莫德納疫苗接種踴躍將用罄 衛局：建議選用BNT

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市民眾多施打莫德納疫苗，因數量將用盡，衛生局建議可選用BNT。圖／衛生局提供
台南市民眾多施打莫德納疫苗，因數量將用盡，衛生局建議可選用BNT。圖／衛生局提供

台南市莫德納疫苗接種情形踴躍，但即將用完，衛生局表示，如有立即接種追加劑（第3劑）或1、2劑需求的市民，可選擇同為mRNA疫苗的BNT疫苗；也會持續向指揮中心提出莫德納疫苗配送需求，獲配發後盡快為市民接種。

台南市衛生局表示，中山國中接種站今天上午8時起提供莫德納疫苗接種服務，至今日下午5時30分可完成3500人接種作業。另「COVID-19公費疫苗預約平台」第19期將於明天17日開始接種，提醒已成功預約的市民於接種當日攜帶健保卡、接種紀錄卡（黃卡）按時前往接種地點。如有其他預約接種相關疑問，請撥打南市防疫專線(06)2880180。

南市昨天共1萬8591人接種新冠肺炎疫苗加強劑及追加劑，其中15人接種AZ疫苗、1萬5744人接種莫德納疫苗、399人接種高端疫苗、2433人接種BNT疫苗；加上接種1、2劑，共2萬1780人接種疫苗。統計自新冠肺炎疫苗接種作業起，統計至昨天共接種283萬3397劑次，第1劑涵蓋率77.9%、第2劑涵蓋率68.8%、加強劑及追加劑涵蓋率5.2% 、劑次涵蓋率151.9%。

莫德納疫苗 衛生局 新冠肺炎

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