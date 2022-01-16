台南走讀學的教與學博覽會 守護城市與環境

台南社大今天下午於文化中心假日廣場，舉辦「走讀學-第42屆教與學博覽會」，展現各班級師生走讀城市的創作成果。從速寫走畫會、街屋小吃繪自慢、油彩城市到星景攝影、里山里海生態教育、衣改會到廢料再造，充滿創作與活力，也用走讀守護環境。

教與學博覽會策畫人陳冠達表示，台南社大以推動公民素養教育為辦學宗旨，鼓勵師生以城市為教室，以多元的創作學習，記錄台南變化的城市風貌，並參與公共事務的倡議。課程中，許多教師都會規畫走讀式的學習單元，透過觀察與記錄，進行多元的創作。

陳冠達說，疫情起伏，但社大學員仍然用報名展現支持社大的信心，除了有外國朋友一口氣報了5門課程，還有學員以社大學習作為退休生活的重心，報了9門課程。學員王燕慧說，「在低潮、鬱悶時，我的心靈良方，就是來社大學習。」她認為社大的老師開放度夠，教學很有創意，自己除了精進藝術創作，也進修環境相關課程，如二仁溪、空汙等環境運動學習；也當了蝙蝠保母志工，認養受傷蝙蝠回家照護，吸引了許多好朋友加入共學行列。

今天的活動包含展覽、課程體驗、手做療癒區及走讀運動區等。展覽區中「速寫走畫會」班，展出用速寫記錄消失中的漢藥店傳承數代的手作器具及開店日常描繪；「街屋小吃繪自慢」班級，則展出手繪街屋地圖，記錄台南街廓的戰後建築歷史。「油彩城市」課程融入戶外寫生，以油畫色彩豐富、保存時間長久的特色，希望可以為台南留下可以保存百年的油畫創作。