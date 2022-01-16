台南大內公所邀書法家揮毫 200幅春聯索取一空

虎年近，台南市大內區公所今天辦理新春揮毫，邀請鄭清和等4名書法家揮毫，200幅春聯鄉親索取一空，公所也提供限量特色虎年紅包袋，會場充滿濃濃年味。

活動邀請二溪國小舞獅隊開場，市長夫人劉育菁、台南市議員吳通龍、陳秋宏、尤榮智祕書楊素月等人出席，書法家鄭清和、蕭基賦、楊金水、田淑美在戶外揮毫，吸引約250名鄉親排隊索取，鄭清和等人字體獨樹一格、運筆俐落有力，200幅春聯很快索取一空，