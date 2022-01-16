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台南大內公所邀書法家揮毫 200幅春聯索取一空
虎年近，台南市大內區公所今天辦理新春揮毫，邀請鄭清和等4名書法家揮毫，200幅春聯鄉親索取一空，公所也提供限量特色虎年紅包袋，會場充滿濃濃年味。
活動邀請二溪國小舞獅隊開場，市長夫人劉育菁、台南市議員吳通龍、陳秋宏、尤榮智祕書楊素月等人出席，書法家鄭清和、蕭基賦、楊金水、田淑美在戶外揮毫，吸引約250名鄉親排隊索取，鄭清和等人字體獨樹一格、運筆俐落有力，200幅春聯很快索取一空，
大內區長李義隆說，今年公所辦理新春揮毫，民眾也可自行挑選適合春聯作品裝飾門楣，讓家新年呈現新氣象。今年還有紅包袋DIY活動，公所設計出大內在地特色意象的圖章；包含甜根子草、惡地地形及農特產品酪梨等，民眾可自由創作成特色虎年紅包袋，也歡迎民眾春節安排至大內區走春旅遊，如二溪月世界白堊地形、南瀛天文館、龍貓公車站彩繪村等，採買在地農特產品。
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