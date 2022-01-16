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大草嶺觀光重現天日 交通要道149甲線2月完工通車

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣道149甲線中斷多年，縣府積極重建，今年2月就會全線完工，將先恢復小型車通行。圖／雲林縣府提供
雲林縣道149甲線中斷多年，縣府積極重建，今年2月就會全線完工，將先恢復小型車通行。圖／雲林縣府提供

雲林縣道149甲線是樟湖與草嶺地區的重要道路，但因921大地震摧殘，道路坍方、路基中斷，至今時隔22年未能通行，縣府工務處2年多前開始施工重建，已投入逾3億元搶修危險路段，並增建5處明隧道，工務處長汪令堯表示，目前進度近尾聲，僅剩最後1處明隧道工程，最快2月完工就能全線通車，重新打通古坑觀光的交通任督二脈。

汪令堯說，149甲線25K至28K「樟湖至草嶺」段從921地震後中斷至今，自小客車若從古坑華山地區往返，得繞行149乙線，單趟就多出近40分鐘車程，且該路段禁行甲類大客車，造成旅行社業者難以安排行程，觀光產業因此蕭條，來客數比風華時期掉近5成。

汪令堯指出，由於149乙線隸屬南投縣政府管轄，經2縣協商後，南投縣已在去年拓寬4處髮夾彎改善及路面重鋪工程，禁行甲類大客車限令也鬆綁為應注意路段，讓用路人現行有條好走的道路。

其次縣府同時進行149甲線修復工程，共有4標案、5處明隧道，全長265公尺，至目前為止已完成9成施工進度，剩下1處去年8月開工的明隧道延長工程仍在施作中，2月能完工。

汪令堯表示，全線完工後，屆時將先開放小客車通行，目前則另試行中型巴士，各路段均驗收完成後，接續會在通行後3個月內辦理開放，未來每部車輛可省下近1小時的通行時間，也能重振華山、樟湖及草嶺地區的觀光活力。

汪令堯說，149甲線開放遊覽車通行是縣府最終目標，因此預計再投入9億元經費興建全長約700公尺、已通過環境影響評估的跨清水溪橋梁，該案已提報中央，可望明年設計發包，工期估需2年半，大草嶺觀光重回往日風華指日可待。

雲林縣道149甲線重建工程興建5處明隧道，目前剩下最後1處仍在施工中，今年2月就能完工通車。圖／雲林縣府提供
雲林縣道149甲線重建工程興建5處明隧道，目前剩下最後1處仍在施工中，今年2月就能完工通車。圖／雲林縣府提供

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