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影／台積電果然火！ 南科辦集團結婚人數最多
科技部南科管理局今辦理集團結婚，共有50隊新人，創下歷年新高，其中晶圓大廠台積電就包辦11隊，是園區最多廠商。南科管理局長蘇振綱說，去年南科分別創下營業額、就業人數，結婚新人等「健康三高」，表現相當亮眼。
今年是南科管理局成立26年，辦理2022局慶暨集團結婚，累計共463對新人，這次50對新人中，從事警察、醫生、金融業等，有的新人披傳統白紗或古裝，也有簡單牛仔褲、休閒服現身，其中晶圓大廠台積電就有11對新人，是園區廠商最多者，科學園區同業公會副理事長陳麗芬的女兒許澄璞也在新人中，與另一半從醫的吳尚修，是會場一大亮點。
包括科技部長吳政忠、南科管理局長蘇振綱、成大校長蘇慧貞、台南市副市長戴謙、立委林宜瑾、市議員林志展、陳碧玉及新市區長譚乃澄、善化區長方澤心、安定區長李燿州等人也出席祝賀。
蘇振綱說，去年南科發展大爆發呈現「健康三高；分別為園區員工達到8萬4千多人、營業額首度破兆元、新人結婚50對，都是歷年來新高，要感謝南科所有人員打拚。
吳政忠也說，預期南科三期、橋科、屏東、嘉義科學園區將陸續開發，南部將扮演科技重鎮，預期整個南科還會有一波成長期，他對產業未來相當有信心，也幽默說，希望這些新人能早日增產報國，一起來搶救少子化。
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