給離鄉背井游子一個家 嘉縣首座都會原民集會所今啟用

嘉義縣原住民約6000人，居平地者約4成，縣府向水上鄉公所借用南靖國小靖西分校舊教室，斥資約166萬元，興建縣內首座都市原住民文化聚會，今上午啟用典禮，縣長翁章梁期許成為都市區原住民文化發展重要基地。

嘉義縣原住民約6000人，其中分布阿里山鄉約3500人、占約6成，其餘分布都會地區約2450人，以番路、民雄、中埔及水上為主，議員武清山和鄒族專門委員汪啟聖長年奔走府會，期能在嘉縣都會區成立原住民集會所。

汪啟聖說，鄒族傳統搭集會所（KUBA)，社區生活範圍以KUBA為核心擴展，凝聚居民共識和力量，如今將集會所帶到山下，將重新凝聚原住民向心力，未來不僅有各類活動，更象徵都會區原民溫暖的家。

武清山說，阿里山上許多孩子離鄉背井出外打拚、散居各地，長年未回鄉恐讓傳統文化逐漸失傳，希望水上集會所落成，不僅能讓都會原民有家的感覺，也能請部落耆老到此教授母語或手工技藝，傳承鄒族文化。

水上都原文化聚會所由嘉義縣府建設處向原民會爭取約143萬經費、自籌約23萬，去年8月動工，今年元月初完工，縣府民政處民政科長江啟元說，此議題約20年前便曾討論，但因經費和土地問題，始終未有定案。

水上南靖國小靖西分校2015年8月停辦，民政處向水上鄉公所撥借校地音樂教室，江啟元說，在縣長翁章梁奔走下，去年終取得原民會專案經費，不僅整修荒蕪不堪的環境，也翻修鄰近廁所，提供供都會區原民舒適環境休憩、集會。

今天上午啟用典禮由山美部落鄒族長老點燃狼煙，象徵誕生新家和生命泉源，長老帶領祈福儀式，對祖靈的保佑獻上感恩，翁章梁和議員詹琬蓁、楊秀琴等出席。