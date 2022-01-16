嘉市65歲以上接種站莫德納剩這時段 BNT名額多

嘉義市衛生局本月22日、23日，開設65歲以上長輩的大型接種站，預約至今天，莫德納疫苗剩港坪體育館22日下午的時段還可預約，不過BNT名額就相當多，22日北興國中、23日港坪體育館的全時段，都還可以預約，衛生局指出，本周盤點名額後，擬釋出給全齡、符合資格者來預約。

衛生局預計，提供莫德納、BNT疫苗共1萬1200劑，至少去年10月30日當天含之前打完第2劑者，可參與大型接種站，港坪體育館由陽明醫院承辦，上午8點到下午5點，22日打莫德納、23日打BNT；北興國中由聖馬爾定醫院承辦，早上8點半到下午4點半，22日打BNT、23日打莫德納。

衛生局11日開放預約系統，今檢視發現，莫德納疫苗剩下港坪體育館22日下午的時段還可預約，但BNT就相當多，22日北興國中、23日港坪體育館的全天，都仍能預約。

衛生局指出，為讓民眾更快打到第3劑，大型接種站剩餘的名額，擬下周盤點後，釋出給全年齡符合打第3劑者，都可以來預約。

預約網址為，港坪體育館：http://www.ymhospital.com.tw/nym/covid19_gp.php；北興國中：https://flw.stm.org.tw/regtest/VaccReg/Index?ckcode=PEO9999