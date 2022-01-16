嘉市隨到隨打第3劑莫德納排爆 婦：1922搶不到只好來

嘉義市衛生局昨天在西區衛生所、今於東區衛生所，開第3劑莫德納疫苗「隨到隨打」接種站，原本單日200名額，都爆滿現場加碼；東區衛生所今還沒開門，就100多人排隊，一早打了170人，不到中午又出現十幾人排隊，1名婦人說，在1922平台預約不到，決定來這排。

嘉市衛生局指出，發現民眾對莫德納認識較多，較踴躍，推測是第1、2劑打AZ，第3劑都比較想打莫德納，且原打莫德納的也續打莫德納，讓莫德納較多人搶。

西區衛生所昨天早上6點多就有民眾排隊，8點開始發號碼牌、100個名額瞬間秒殺，另加碼提供20名額；衛生所護理長邵怡敏說，10點15分有90歲的長者，想來排下午號碼，特別安排直接現場施打，避免久候。

今由東區衛生所7點多，也出現100多人排隊，大多為中壯年，衛生所趕緊加碼名額，不過11點多，就又出現民眾排在衛生所門外，表示要等下午場；1名婦人說，她前兩劑都打AZ，第3劑想改莫德納或BNT，但在1922平台都預約不到莫德納，她自己本身要上班，BNT施打時間難配合，決定來排隊。