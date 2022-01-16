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在地青年集資創業 台南溪北電動機車搶商機

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市大新營地區4家機車行老闆，集資開設電動機車店今上午開幕，市長黃偉哲（中）等人出席，炒熱區域電車商機。圖 ／業者提供
台南市大新營地區4家機車行老闆，集資開設電動機車店今上午開幕，市長黃偉哲（中）等人出席，炒熱區域電車商機。圖 ／業者提供

台南市大新營地區4家機車行老闆，集資開設電動機車店今上午開幕，且緊鄰另家不同系統的電動機車行僅不到50公尺，拚場意味濃。業界則說，樂見一起將市場餅做大，帶動區域電動機車商機。

包括鹽水區林育鍾（文昌二輪機車行）、白河區張景星（欣欣機車行）、柳營區張育群（大弘機車行）與六甲區王俊嵐（俊男機車行），原國內機車大廠光陽集團油車體系機車行，開拓電動機車商機，集資創業成立Ionex 光陽集團鼎威綠能科技，今在新營區成立南市溪北ionex光陽集團電動車第一站，地點落腳在市府民政中心旁相當醒目，台南市長黃偉哲、市長夫人劉育菁、市府參事顏振標與多位區長都出席。

而國內電動機車幾乎以「電池交換」為動力補充主流。其中PBGN聯盟的Gogoro Network體系，已有YAMAHA、PGO、eReady、中華汽車eMoving、威速登科技、Gogoro等品牌電動機車加入平台，光陽集團旗下以Ionex品牌，市場短兵相接。新營區劉姓市民說，市場多一種選擇，希望價格能再親民些。另家機車業者說，目前油車仍屬市場銷售主流，電車業者進駐選擇較多樣，消費者應會是最大受惠者。

黃偉哲表示，鼎威綠能科技台南四位在地青年引進ionex光陽集團電動機車，專屬充電設施採用來自再生能源綠色電力，對南市低碳城市營造有相當大助益。

新營鬧區相隔不到50公尺兩家不同系統電動機車進駐，炒熱市場商機。記者謝進盛／攝影
新營鬧區相隔不到50公尺兩家不同系統電動機車進駐，炒熱市場商機。記者謝進盛／攝影

電動機車 台南 黃偉哲

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