台南水道百年慶 凋零「親王松」化身紀念商品
台南市政府文化局規劃原台南水道落成100年紀念活動，將山上花園水道博物館園區內已凋零的「親王松」木材製成特色紀念品，盼讓遊客「帶一片歷史回家」，永續流傳。
台南市文化局今天發布新聞稿指出，原台南水道於日治時期建設完成後，曾在園區內修築1座9洞的高爾夫球場，喜愛高爾夫球運動的日本皇族伏見宮博義王於1933年藉視察水道設施的機會，在這處高爾夫球場揮桿，並親手種植8棵琉球松。
台南市文化局長葉澤山表示，後來一度誤傳這批樹木是由當時的日本皇太子所種，因此被稱為「太子松」，直到水道博物館成立後，經過史料整理，才正名為「親王松」。
葉澤山指出，這8棵「親王松」歷經近百年風霜洗禮，有6棵在山上花園水道博物館於2019年開園前就已枯萎凋零，剩下2棵被認定為珍貴老樹並列管照護，但仍有1棵於2020年枯死，由台南市文資建材銀行協助，把移除的松材移往建材銀行保存處理。
他說，經過將近2年風乾，今年配合原台南水道落成100年紀念活動，將「親王松」木材化身各種文創紀念品，其中由文資建材銀行以原台南水道宿舍窗材做成的外框，加上歷史簡介，貼上「親王松」製的紀念框，相當具有意義。
台南市文化局指出，琉球松的木質樹輪深淺清晰，不但幾何狀的分布排列相當漂亮，是最適合製作百年紀念品的材料，目前正積極規劃相關商品，盼讓珍貴歷史隨著木材永續流傳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言