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證券營業員棄商轉農 他花20年磨得「雲林茂谷柑王」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣副縣長謝淑亞（左三）今天表揚雲林縣第一屆茂谷柑評鑑獲獎果農，特等獎由古坑鄉果農陳聰周（右三）獲得。記者陳苡葳／攝影
雲林縣副縣長謝淑亞（左三）今天表揚雲林縣第一屆茂谷柑評鑑獲獎果農，特等獎由古坑鄉果農陳聰周（右三）獲得。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府舉辦首屆茂谷柑評鑑，古坑鄉果農陳聰周拔得頭籌，獲得特等獎殊榮，縣府今天在綠色隧道頒獎，並表揚頭等、優等獎項9名得主，農業處長吳芳銘說，本年度茂谷柑受氣候影響減產約2成，不過品質更甚以往。

吳芳銘說，上月除成功外銷2.5公噸至星馬，內銷各級箱裝也突破4000箱，各通路持續開放訂購至春節前，民眾可及早預購，送禮自用皆宜。

副縣長謝淑亞今天表揚雲林縣第一屆茂谷柑評鑑獲獎果農，優等獎得主李瑞通、許哲維、劉益嘉、鄭連松、孫永和、蘇建源，頭等獎得主吳春乾、徐阿富、侯德性，特等獎由有20多年栽種經驗的果農陳聰周獲獎。

原本從事證券業的陳聰周，為了陪伴年邁父親，20多年前選擇轉行，承接父親的茂谷柑果園，他說，自己不僅得從快速的生活步調放慢生活，也為了讓果園永續發展，改變既有慣行農法，經常與父親意見相左，不過老客戶及獲首屆「茂谷柑王」就是他反饋父親最好的承諾與證明。

「我把每一棵果樹，當作孩子呵護！」陳聰周笑著說，茂谷柑果樹採用生物防治預防病蟲害，並依果樹生長情形，投以適量的氮、磷、鉀等元素及微量元素栽種，數十年如一日友善耕作，累積不少忠實顧客，目前現貨已銷售一空，預購得排隊再等等了。

陳聰周目前種植約8分地的茂谷柑，本年度種植環境很考驗農民的栽種技術，且受氣候「一下乾、一下雨」影響減產約2成，大果較少，小果相對多，而高甜也高酸，糖酸比例佳，當季品嘗最合宜。

吳芳銘表示，雲林縣茂谷柑主產區為古坑鄉、斗六市及斗南鎮，總面積約410公頃，除購物平台有上架，雲林良品電商平台及縣府團購專區仍持續開放民眾訂購，未來也將持續舉辦評鑑，透過專業評選及賽制，精進果農栽種技術，推升茂谷柑產業發展。

雲林縣政府今天在綠色隧道舉辦第一屆茂谷柑評鑑頒獎典禮，全縣共有10位果農獲獎。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今天在綠色隧道舉辦第一屆茂谷柑評鑑頒獎典禮，全縣共有10位果農獲獎。記者陳苡葳／攝影
雲林縣首屆「茂谷柑王」獎落古坑鄉，果農陳聰周從證券營業員轉行，把每一棵果樹當成孩子呵護栽種。圖／陳聰周提供
雲林縣首屆「茂谷柑王」獎落古坑鄉，果農陳聰周從證券營業員轉行，把每一棵果樹當成孩子呵護栽種。圖／陳聰周提供

雲林 吳芳銘 古坑

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