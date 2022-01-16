斥資7.2億元！嘉139線拓寬工程動工 打通中埔任督二脈

嘉義縣中埔鄉嘉139線串聯鄉內重點村落，但因路寬小常生交通意外，縣府向公路總局申請經費加上自籌款共計7.2億，計分3期拓寬道路，今上午第2、3期合併動工，計明年9月初完工，打通中埔鄉交通「任督二脈」。

嘉139線由中埔交流道路經和睦村、富收村、金蘭村、裕民村、龍門村、同仁村等，連接台3線，是前往台南或大埔鄉，但在地居民反映，來往大貨車、砂石車多，因路寬小會車困難，常有交通事故。

嘉縣府向營建署申請經費，嘉139線第1期(9k-11k)拓寬工程總經費1.2億，已於2018年改善完成。2、3期經費共計約6億今動工，計明年9月5日完工，總經費共7.2億，其中公路總局補助款約5.1億，縣府自籌配合款約2.1億。

縣府建設處表示，第2、3期工程分兩段，其中「啼雞城」段由台18線至富裕路圓環，長約383公尺，既有道路由5至7公尺，拓寬至12公尺；加設路側排水溝、標線標誌、交通與照明設施，並將既有電桿全面地下化，淨化原雜亂天際線，提供良好行車視覺。

另，嘉139線5k+100至9k+925路段長度約4825公尺，將從既有6至9公尺，拓寬至15公尺，整併多處S型彎繞路段，增加轉彎半徑，使符合行車速率60公里/小時設計標準，並強化照明設施等。

第2、3期工程今上午開工辦祈福儀式，縣長翁章梁、中埔鄉長李碧菁和多位村長出席。翁章梁表示，嘉139縣道是地方重要道路，中埔物產豐富且交通便利，是往返阿里山必經道路，本身很多景點，尤其未來還有產業園區，139線完工對地方有正面幫助。