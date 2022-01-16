台南市環保局春節前送弱勢戶家具 24日前快來挑
台南市環保局迎新年，針對南市弱勢族群推出「關懷享好家活動」，持低收入戶、中低收入戶、中低收入戶老人生活津貼或身心障礙身分證明文件，即日起至24日止，到藏金閣都能免費挑選2件平價區的家具，超過2件給予2折優惠。
環保局指出，符合優惠的市民朋友，若能自行載運即加贈「年終關懷清潔組」，若無法自行載運，也可向藏金閣登記，藏金閣將安排在1月25日至1月28日配送。
局長謝世傑表示，南市環保局長期關懷弱勢，藏金閣除每月舉辦二手傢俱拍賣外，2015年起與勞工局、社會局合作建置公益平台，凡勞工局、社會局轉介的家庭，均免費提供平價區家具，已贈出150件家俱，60戶家庭受惠。
另外2019年起擴大關懷對象，台南市低收入戶、中低收入戶、中低收老人生活津貼及身心障礙者至藏金閣，只要提出相關證明文件，一年免費送2件家具，已免費提供約100件家具。
有意挑選平價家具民眾，請先至環保局藏金閣網站(https://reurl.cc/bknj9d)查詢，1月28日前一般民眾購買享有買2送1活動 (即購買3件其中最低價免費)。
藏金閣目前每月舉行1次拍賣活動，時間為每月第4周的周六，若第4周的周六遇到連假或補班日，則提前到第2週的星期六，2月的拍賣日預定於2月12日舉辦，更多活動資訊請至藏金閣臉書粉絲專頁查詢。
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