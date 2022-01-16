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水雉園區設施修復費用有解 南市府攜手鳥會護嬌客

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
水雉園區設施修復有解， 南市府將攜手認養園區的台南市鳥會投入。圖 ／台南市政府農業局提供
水雉園區設施修復有解， 南市府將攜手認養園區的台南市鳥會投入。圖 ／台南市政府農業局提供

台南官田水雉生態教育園區內生態教室、賞鳥亭等木造設施逐漸腐朽，讓園區及認養的台南市野鳥學會傷神，台南市政府農業局昨與園區商討，決定公私聯手修復，讓鳥會不再為整修費用傷腦筋。

為提升園區使用機能，台南市政府農業局多年前經公開徵詢，委由台南市野鳥學會認養，期間鳥會除將園區整理打造成水雉棲地，還推廣友善耕作，提升農民生態保育觀念，日前農民將友善栽種菱角透過全聯超市銷售，更獲得外界肯定。

而鳥會平常業務須整理棲地、巡守、水位控管適時進水、清除區過多不當水生動植物、水雉族群監測等工作。農委會林務局、鐵道局、高鐵公司雖每年補助鳥會相關經費，然上述雜務需大量人力執行，支付雇用經費後所剩不多。

近日傳出園區內生態教室、賞鳥亭等木造設施逐漸腐朽，讓園區及認養的台南市野鳥學會頭痛不已，也引起外界關切。

農業局說，局長李建裕昨請森林及自然保育科長朱健明，至園區與主任李文珍討論修復事宜。農業局將針對腐朽嚴重部分修復，另鳥會將招募志工及團體修復生態教室，公私協力化解。李建裕表示，將透過標案形式與特定經費執行園區修繕、棲地整理及友善耕種宣導。

台南市長黃偉哲表示，20年前水雉族群量大幅下降剩下50幾隻，各界一起努力展開水雉搶救計畫，2016年起數量破千，去年來到2252隻高峰，水雉保育仍需大家協助，一同守護水雉。

水雉生態園區設施修復有解， 南市府將攜手認養園區的台南市鳥會投入。圖 ／台南市政府農業局提供
水雉生態園區設施修復有解， 南市府將攜手認養園區的台南市鳥會投入。圖 ／台南市政府農業局提供
水雉園區設施修復有解， 南市府將攜手認養園區的台南市鳥會投入。圖 ／台南市政府農業局提供
水雉園區設施修復有解， 南市府將攜手認養園區的台南市鳥會投入。圖 ／台南市政府農業局提供
水雉園區設施修復有解， 南市府將攜手認養園區的台南市鳥會投入。圖 ／台南市政府農業局提供
水雉園區設施修復有解， 南市府將攜手認養園區的台南市鳥會投入。圖 ／台南市政府農業局提供

台南 水雉 鳥會

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