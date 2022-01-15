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陳柏惟出院 PO「虎禮佳在」照報平安
台中市第二選區台灣基進前立委陳柏惟日前陪同民進黨立委當選人林靜儀謝票，從車上跌下摔傷住院，今天在臉書PO文「3Q出院！抱歉讓大家擔心了」、「虎禮佳在虎哩平安無代誌」，還附上一張拿著台灣基進團隊印製的「虎禮佳在」春聯照片報平安，並祝福大家虎年遇到順風「福虎生風」，遇到逆風「虎禮佳在」。
林靜儀今天PO出一張霧峰萬豐社區拔到一顆心型蘿蔔美照，還寫有「獻給你我的心」，引起網友點讚，紛紛回PO「有撩啦～已收到您的心、感謝有您」、「新年新氣象、好彩頭」，台灣基進組織部主任李雨蓁回逗趣回應「是屁屁星人」。
陳柏惟談起「虎禮佳在」春聯表示，他在補選投票的隔天、10日與團隊聊選後謝票與春聯發放，提到「虎禮佳在」是好點子，反應也不錯，11日早上送印，沒想到下午發生意外、住院。出院後看到印好的成品覺得很可愛，覺得「虎禮佳在」，也跟大家報平安，後續還有復健、醫療處置，無法親送，邀家到台中的服務處索取，外縣市朋友之後還會有其他版本，都很可愛，敬請期待。
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