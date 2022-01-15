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雲林防疫今起禁止探病 新增1境外移入確診案匡列4人

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣今天起醫院、住宿型長照機構禁止探視。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣今天起醫院、住宿型長照機構禁止探視。記者蔡維斌／翻攝

因應Omicron超強傳播力，雲林縣政府宣布防疫新措施，今天起雲林所有醫院及長照機構，一律禁止探視，並呼籲符合條件者盡速接種疫苗，提升免疫力，平安過好年。

雲林縣今天新增1例境外移入確診案，案17837為本國籍34歲男性，本月13日入境持檢驗陰性報告，並於機場唾液採檢，當天入住防疫旅館，兩天來出現畏寒症狀，昨天通知PCR檢驗結果陽性，已由外縣市衛生局安排入住負壓隔離病房治療。

縣府指出，該個案並未入境雲林，但縣府仍匡列4名同班機同行者，皆入住雲林縣的防疫旅館，由居家檢疫改為居家隔離，並未進入社區。

雲林縣衛生局指出，今天起調整醫院探病相關規定，禁止探病，例外情形需經醫院同意探病者，應出具探視日前3天內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。探病者為完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天（含）以上者及未完成者，皆以自費篩檢。探病者若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢。

調整住宿式長照機構應變措施，暫停探視。例外情形需經機構同意可探視者，不論是否已完成COVID-19疫苗應接種劑次達14天以上，應出具訪視前3天內採檢的自費篩檢陰性證明。

雲林縣衛生局表示，違反防疫措施經勸導不聽者，依傳染病防治法第70條第1項規定，處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

雲林縣今天起醫院、住宿型長照機構禁止探視。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣今天起醫院、住宿型長照機構禁止探視。記者蔡維斌／翻攝

新冠肺炎 COVID-19 居家檢疫 Omicron

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