雲林「阿甘薯叔」獲GGAP國際認證 水林地瓜將進軍國際

雲林縣水林鄉瓊埔合作農場「阿甘薯叔」堅持食安和品質，通過GGAP Option集團驗證，所產甘藷符合全球優良農業規範，成為全台第1個通過驗證的甘藷生產農場，今天在農糧署和食藥署見證下舉行授證典禮，讓國內甘藷生產邁向國際化。

今天授證儀式，農糧署副署長姚志旺、食藥副署長林金富和立委蘇治芬、議員蔡岳儒、水林鄉長許山埜、雜糧基金會董事長林源泉及農民共同見證。農場主席「阿甘薯叔」蘇嘉益說，長期來堅持友善大地，種植到加工一條龍，「阿甘薯叔」已在國內闖出名號，期待藉由國際認證，把台灣甘藷推向國際。

蘇嘉益說，全球優良農業規範（GGAP）是國際公認的農業生產規範，確保食品或農產品安全無虞，制定標準化嚴格的食物衛生管理程序，生產過程可追溯，對員工健康福利、環境汙染、動物福祉、生物多樣性皆有保護機制，採收到出貨的風險皆納入評估與管理，已有10公頃甘藷田獲得認證。

姚志旺、林金富表示，水林是甘藷原鄉，如今成為國內第1個全球優良農業規範認證，不僅強化國內市場信賴，未來更可以打「國際盃」，是雲林農民的驕傲。蘇治芬說，甘藷為大宗作物，產量高價格卻不高，推廣更困難，將爭取政府協助，再創水林地瓜高峰。

水林鄉長許山埜也說，水林地瓜獨天得厚，風味極佳，公所致力成立甘藷專區，心血總算沒白費，如今冰烤地瓜、甘薯脆片及地瓜拿鐵等加工產品，安全營養又好吃，賣得嗄嗄叫，有潛力進軍國際。