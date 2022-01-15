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雲林「阿甘薯叔」獲GGAP國際認證 水林地瓜將進軍國際
雲林縣水林鄉瓊埔合作農場「阿甘薯叔」堅持食安和品質，通過GGAP Option集團驗證，所產甘藷符合全球優良農業規範，成為全台第1個通過驗證的甘藷生產農場，今天在農糧署和食藥署見證下舉行授證典禮，讓國內甘藷生產邁向國際化。
今天授證儀式，農糧署副署長姚志旺、食藥副署長林金富和立委蘇治芬、議員蔡岳儒、水林鄉長許山埜、雜糧基金會董事長林源泉及農民共同見證。農場主席「阿甘薯叔」蘇嘉益說，長期來堅持友善大地，種植到加工一條龍，「阿甘薯叔」已在國內闖出名號，期待藉由國際認證，把台灣甘藷推向國際。
蘇嘉益說，全球優良農業規範（GGAP）是國際公認的農業生產規範，確保食品或農產品安全無虞，制定標準化嚴格的食物衛生管理程序，生產過程可追溯，對員工健康福利、環境汙染、動物福祉、生物多樣性皆有保護機制，採收到出貨的風險皆納入評估與管理，已有10公頃甘藷田獲得認證。
姚志旺、林金富表示，水林是甘藷原鄉，如今成為國內第1個全球優良農業規範認證，不僅強化國內市場信賴，未來更可以打「國際盃」，是雲林農民的驕傲。蘇治芬說，甘藷為大宗作物，產量高價格卻不高，推廣更困難，將爭取政府協助，再創水林地瓜高峰。
水林鄉長許山埜也說，水林地瓜獨天得厚，風味極佳，公所致力成立甘藷專區，心血總算沒白費，如今冰烤地瓜、甘薯脆片及地瓜拿鐵等加工產品，安全營養又好吃，賣得嗄嗄叫，有潛力進軍國際。
授證典禮並展示最新甘藷自動採收機，讓農民耳目一新。蘇嘉益說，甘藷從種植到採收全靠人工，近年從日本引進自動化技術，如今2代機已操作成熟，每台機械1天可採兩分半農田的地瓜，現採現篩、瓜皮完整，大幅解決農村缺工，更是進軍國際的利器。
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