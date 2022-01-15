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嘉市劍道錦標賽 440人同場競技防疫不鬆懈

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉市港坪運動公園體育館年度市長盃劍道錦標賽，參賽選手們皆戴好口罩防疫。圖／嘉義市政府提供
嘉市港坪運動公園體育館年度市長盃劍道錦標賽，參賽選手們皆戴好口罩防疫。圖／嘉義市政府提供

去年因疫情嘉義體育會劍道委員會取消劍道比賽，今年在嘉市港坪運動公園體育館年度市長盃劍道錦標賽，有52個團體68隊約440人參與競技創下新高，主辦單位不敢掉以輕心加強防疫，現場進出口實施實名制、量測體溫並清消，選手們配合相關防疫管理指引配戴口罩，落實防疫不鬆懈。

嘉義市長黃敏惠勉勵選手，透過劍道比賽將平日所訓練的精神和體能，融入日常生活。黃敏惠說，學劍道不只是技巧，更要學習精神與態度，相信對孩子的未來會有很大幫助。主辦單位用心舉辦賽事及各界支持，讓孩子們彼此切磋學習、成長，非常有意義。

教育處長林立生表示，嘉義市雖小，卻擁有大能量，體育也是創造幸福感的來源，從1月起，許多體育活動也將陸續啟動，歡迎用運動能量讓嘉義市更幸福。

劍道委員會主委洪義松希望劍道運動在嘉義市發展越來越興盛，也歡迎各地選手來到嘉義市交流、指教。

嘉義市長黃敏惠（中）、劍道主任委員洪義松（左一）、劍道協會吳相羅會長（左二）。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）、劍道主任委員洪義松（左一）、劍道協會吳相羅會長（左二）。圖／嘉義市政府提供
嘉市港坪運動公園體育館年度市長盃劍道錦標賽，約440人同場競技。圖／嘉義市政府提供
嘉市港坪運動公園體育館年度市長盃劍道錦標賽，約440人同場競技。圖／嘉義市政府提供

嘉義 體育 黃敏惠

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