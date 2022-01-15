南科26年營收首度破兆 明周年慶集團結婚邀請鄉親參加

南科管理局明天上午在北側廣場舉辦南科成立26周年園慶、集團結婚；除慶祝園區廠商營收首度破兆，集團婚禮往年多不到20對報名，今年吸引50對新人分享喜悅；科管局也邀請旺福、宇宙人及「木曜女神」溫妮、黃于恩等知名樂團藝人現場演唱，還有熱鬧的園遊會，希望民眾明早同來見證南科的成長喜悅。

科管局表示，南科已成為全世界最先進晶圓生產重鎮；今年集團結婚更以iPhone 13手機等禮物鼓勵廠商員工參與，多達50對新人報名也創新高，今年南科喜事連連，為感謝鄉親各界相挺，邀請大家來參與慶祝並分享新人結婚喜悅。

南科進駐廠商已254家，從業員工達84050人。科管局明天配合園慶擴大辦理「加入南科非你不可企業徵才專區」，14家廠商釋出2500個職缺。

科管局表示，今年園慶還有台積電、群創等園區大廠員工社團演出祝賀，南科與成大北美校友會合辦植樹活動，園遊會附設美食市集、農特產品展、小動物餵食區等攤位，邀請大家明天到南科「吃喝玩樂還有豐富摸彩禮物」，一同歡慶分享幸福喜悅。