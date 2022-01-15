供南科用水 安平再生水廠進度24%、10月先供1萬噸

台南市政府水利局表示，配合中央政策，解決南科園區因應擴建的供水缺口，台南安平再生水廠新建工程2020年8月動工後，目前進入施工階段，總體進度24%，預計2022年10月第一階段供水每日1萬噸及2024年10月全期每日供應3.75萬噸再生水。工程最大挑戰為輸水管線施作，部份與山海圳綠道重疊路線，增設改道措施及指引標示，維持自行車道暢通。

水利局說，台南安平再生水案施工區段行經本市5行政區，重點路段如永華路與國平路口、華平路與民權路口、大興街鹽水溪過河推進段、和順工業區安通路段及南135與南134路口之車流影響、改道指引及交通維持措施配合車流特性及交通維持計畫與「台南市道路挖掘管理自治條例」等辦理，加強增派義交維持交通疏導，以降低交通堵塞。

水利局表示，為提升民眾對於公共工程信心，加強工程督導查核，並藉由全民督工及1999市民服務熱線等措施，提昇施工品質。更成立南部第一個工程廉政平台，使工程內容更加透明化，解民怨、除弊失、落實反貪腐等廉政目標。

水利局表示，現階段台南將有3座再生水廠，永康、安平及仁德水資源回收中心，待完工後最大每日將供應6.3萬噸再生水供工業用水使用，對創造產業利基有正面助益。釋出的自來水量則轉予民生使用，降低缺水風險及產業危機，更提升產能穩定。