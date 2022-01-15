快訊

隔了2天到西堤用餐也染疫 陳時中：任何傳播皆可能

桃園公布最新17處確診者足跡 大江購物中心、台新銀行都入列

保存四鐵共構 台南隆田文化資產教育園區開幕

中央社 / 台南15日電

鄰近烏山頭水庫台南市「隆田chacha文化資產教育園區」今天開幕啟用，這座園區保存「四鐵共構」產業遺跡，還有嘉南大圳麻豆支線小給分線流過，全是嘉南大圳百年故事的一環。

台南市長黃偉哲今天主持「隆田chacha文化資產教育園區」開幕啟用，他表示，這座園區占地1.7公頃，投入經費新台幣2億3000萬元，「四鐵共構」是最重要的亮點，也就是台鐵、糖鐵、鹽鐵（台鹽鐵路），水鐵（興建烏山頭水庫時的鐵道）。

黃偉哲表示，台南文化資產能量充沛，在這個充滿歷史及產業遺跡的場域，「隆田chacha文化資產教育園區」是全國首座以「文化資產教育」為主題的園區，顯示台南市政府對文化資產保存與活化的重視。

台南市文化資產管理處也發布新聞稿指出，「隆田chacha文化資產教育園區」地緣位置鄰近烏山頭水庫，保存「四鐵共構」（台鐵、鹽鐵、糖鐵、水鐵）產業遺跡，留有鐵軌、地磅室遺構、台鹽隆田儲運站及倉庫群，還有嘉南大圳麻豆支線小給分線流過。

此外，「隆田chacha文化資產教育園區」設有全台最大的「嘉南大圳」主題式沉浸劇場、互動式裝置、公共藝術及專業的台南考古中心，讓人體驗人文與水文交織的歷史情境。

文化資產 台南 水庫

延伸閱讀

全國最大沈浸式劇場 台南新文化景點隆田chacha開幕！

畫說台鐵與台灣建築遺產展

台中石岡「金星石鎖」光芒再現 成春節打卡景點

台南新文化景點 「隆田chacha」保有4鐵共構產業遺址

相關新聞

供南科用水 安平再生水廠進度24%、10月先供1萬噸

台南市政府水利局表示，配合中央政策，解決南科園區因應擴建的供水缺口，台南安平再生水廠新建工程2020年8月動工後，目前進...

南科26年營收首度破兆 明周年慶集團結婚邀請鄉親參加

南科管理局明天上午在北側廣場舉辦南科成立26周年園慶、集團結婚；除慶祝園區廠商營收首度破兆，集團婚禮往年多不到20對報名...

阿里山四季茶旅行滋味 主題茶趣竹筒烤茶體驗

近年嘉義縣大阿里山地區茶鄉，經由阿里山國家風景區管理處的輔導，以阿里山高山茶、咖啡為主軸，結合觀光開發出許多有趣的茶人文...

嘉縣振興年貨市集熱鬧開賣 逾2百攤南北貨農特產送春聯

春節腳步近了！嘉義縣政府上午在縣府前廣場星巴克旁綠地，舉辦「振興年貨市集」，延續去年振興市集熱潮，集結超過200個攤位，...

虎年來虎頭埤找「虎埤五寶」 合照送東山咖啡、茶葉蛋

為迎接生肖虎年到來，虎頭埤風景區自即日遊客跟前門廣場招財大貓雕像老虎地標、新化神社遺構紅厝、湖濱烤肉區歡樂龍、虎月吊橋、...

黃偉哲感謝消防弟兄辛勞 台南警義消將優先打第3劑疫苗

為讓消防安全知識在民眾心中扎根，台南市消防局第一大隊與消防之友會第一辦事處今天上午在新營體育場舉辦2022「牛奔虎躍鴻運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。