阿里山四季茶旅行滋味 主題茶趣竹筒烤茶體驗

近年嘉義縣大阿里山地區茶鄉，經由阿里山國家風景區管理處的輔導，以阿里山高山茶、咖啡為主軸，結合觀光開發出許多有趣的茶人文、咖啡生活體驗，梅山鄉太興村晉揚欣茶庄茶農陳奕達，透過二代青年返鄉，結合發想出有別於傳統「竹筒烤茶體驗」，翻轉既定茶文化印象，豐富大阿里山茶文化體驗觀光。

陳奕達是大阿里山西北廊道太興村茶區41年資歷茶農，是大阿里山金萱茶的第一位種植者，夫人洪欣延茶藝師，考取茶業改良場中級茶葉品評師，擔任國小茶藝指導老師外，還是阿管處第一期茶旅達人。

阿管處說，「竹筒烤茶」使用阿里山上特有的桂竹，裁切、洗淨、晾乾，再裝入金萱茶葉進行炭火烘烤，過程中，竹子汁液和香氣與茶葉完美融合，茶的口感會更滑順回甘，體驗完可將茶葉包裝，帶回家沖泡，寒冷的季節，熱呼呼烤茶可說是幸福的享受，有茶藝師講解帶領烤茶品評體驗。