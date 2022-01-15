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阿里山四季茶旅行滋味 主題茶趣竹筒烤茶體驗

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
茶藝師洪欣延結合將茶與阿里山桂竹做結合，發想出不一樣的竹筒烤茶體驗，豐富阿里山旅遊面貌。圖／阿管處提供
茶藝師洪欣延結合將茶與阿里山桂竹做結合，發想出不一樣的竹筒烤茶體驗，豐富阿里山旅遊面貌。圖／阿管處提供

近年嘉義縣大阿里山地區茶鄉，經由阿里山國家風景區管理處的輔導，以阿里山高山茶、咖啡為主軸，結合觀光開發出許多有趣的茶人文、咖啡生活體驗，梅山鄉太興村晉揚欣茶庄茶農陳奕達，透過二代青年返鄉，結合發想出有別於傳統「竹筒烤茶體驗」，翻轉既定茶文化印象，豐富大阿里山茶文化體驗觀光。

陳奕達是大阿里山西北廊道太興村茶區41年資歷茶農，是大阿里山金萱茶的第一位種植者，夫人洪欣延茶藝師，考取茶業改良場中級茶葉品評師，擔任國小茶藝指導老師外，還是阿管處第一期茶旅達人。

阿管處說，「竹筒烤茶」使用阿里山上特有的桂竹，裁切、洗淨、晾乾，再裝入金萱茶葉進行炭火烘烤，過程中，竹子汁液和香氣與茶葉完美融合，茶的口感會更滑順回甘，體驗完可將茶葉包裝，帶回家沖泡，寒冷的季節，熱呼呼烤茶可說是幸福的享受，有茶藝師講解帶領烤茶品評體驗。

阿里山得天獨厚山林資源與優勢，孕育出不同景觀、生態、人文、茶文化、咖啡文化與原民文化等資源，阿管處近年透過系列主題活動舉辦推廣轄下四季產業不同面貌，栽培許多在地業者，催生不少二代青年返鄉，打響阿里山體驗觀光旅遊。臉書粉絲專頁搜尋：晉揚欣茶庒-阿里山文峰遊客中心。

茶藝師洪欣延結合將茶與阿里山桂竹做結合，發想出不一樣的竹筒烤茶體驗，豐富阿里山旅遊面貌。圖／阿管處提供
茶藝師洪欣延結合將茶與阿里山桂竹做結合，發想出不一樣的竹筒烤茶體驗，豐富阿里山旅遊面貌。圖／阿管處提供
茶藝師洪欣延結合將茶與阿里山桂竹做結合，發想出不一樣的竹筒烤茶體驗，豐富阿里山旅遊面貌。圖／阿管處提供
茶藝師洪欣延結合將茶與阿里山桂竹做結合，發想出不一樣的竹筒烤茶體驗，豐富阿里山旅遊面貌。圖／阿管處提供

阿里山 茶葉 咖啡

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