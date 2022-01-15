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嘉縣振興年貨市集熱鬧開賣 逾2百攤南北貨農特產送春聯

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府上午在縣府前廣場星巴克旁綠地，舉辦「振興年貨市集」，吸引一波波人潮，熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府上午在縣府前廣場星巴克旁綠地，舉辦「振興年貨市集」，吸引一波波人潮，熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影

春節腳步近了！嘉義縣政府上午在縣府前廣場星巴克旁綠地，舉辦「振興年貨市集」，延續去年振興市集熱潮，集結超過200個攤位，南北貨及優質農漁產品，還有茶席、吃喝玩樂、送春聯及贈品等 活動，吸引一波波人潮，熱鬧滾滾，明天最後一天年貨市集。

嘉義縣太子龍獅團以戰鼓磅礡氣勢，為振興年貨市集揭開序幕，縣長翁章梁下午帶來10組市值超過2680元的年節PLUS版漁產夢幻超值組，化身超級行銷員與民眾互動，民眾爭相排隊上台與縣長玩遊戲比數字大小，贏了可直接以千元優惠價格將超值組帶回家。

振興年貨市集今明兩天，上午9點至下午4點，除有年節PLUS版限量來客禮外，使用紙本振興券500元可排隊購買價值超過1000元以上的漁產超值組，還有滿額贈好禮的超值回饋。許多民眾逛攤位開心採購大包小包年貨禮品，直誇年貨市集在樹林中，清涼好方便。攤商開心生意好， 過好年。

領取集點卡消費滿百獲得1點，集滿10點可兌換市集現金券100元或參加抽獎1次，有iPhone 13、平板電腦、空氣清淨機、微電腦電子鍋等好禮，嘉義縣書法學會送春聯民眾大排長龍索取。

翁章梁說，去年10月首辦振興市集獲各界好評，為迎接過年讓民眾一次買齊年貨及伴手禮，邀集嘉義各地優質業者，有農特產品、在地美食、手作文創、特色伴手禮及年節南北貨等在地業者，要將最好的產品帶給到市集民眾。

嘉義縣政府上午在縣府前廣場星巴克旁綠地，舉辦「振興年貨市集」，吸引一波波人潮，熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府上午在縣府前廣場星巴克旁綠地，舉辦「振興年貨市集」，吸引一波波人潮，熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府上午在縣府前廣場星巴克旁綠地，舉辦「振興年貨市集」，吸引一波波人潮，熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府上午在縣府前廣場星巴克旁綠地，舉辦「振興年貨市集」，吸引一波波人潮，熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府上午在縣府前廣場星巴克旁綠地，舉辦「振興年貨市集」，吸引一波波人潮，熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府上午在縣府前廣場星巴克旁綠地，舉辦「振興年貨市集」，吸引一波波人潮，熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府上午在縣府前廣場星巴克旁綠地，舉辦「振興年貨市集」，吸引一波波人潮，熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府上午在縣府前廣場星巴克旁綠地，舉辦「振興年貨市集」，吸引一波波人潮，熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影

年貨 嘉義 翁章梁

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