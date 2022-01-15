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虎年來虎頭埤找「虎埤五寶」 合照送東山咖啡、茶葉蛋

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
虎頭埤「虎埤五寶」新化神社遺構紅厝。圖／虎頭埤提供
虎頭埤「虎埤五寶」新化神社遺構紅厝。圖／虎頭埤提供

為迎接生肖虎年到來，虎頭埤風景區自即日遊客跟前門廣場招財大貓雕像老虎地標、新化神社遺構紅厝、湖濱烤肉區歡樂龍、虎月吊橋、蟋蟀生態館的「虎埤五寶」合照，就可至紅厝或咖啡屋兌換東山熱咖啡及茶葉蛋各一份（活動至2月底，3天以上連假不適用），平日限定20杯、假日限定30杯，每人兌換限一次，歡迎虎年到虎頭埤順道來趟尋寶樂，悠遊虎埤五寶。

虎頭埤風景區藏有5樣虎頭埤地標，包含前門廣場招財大貓老虎雕像、新化神社遺構紅厝、湖濱烤肉區歡樂龍、虎月吊橋、蟋蟀生態館，合稱「虎埤五寶」，虎年來到虎埤，讓你新的一年能夠福虎昇豐、如虎添翼。

觀光旅遊局局長郭貞慧指出，前門廣場的招財大貓下的石碑，記載著台灣第一水庫的輝煌發展記事，開發自清道光1840年代，美景天成，曾在日本時代1927年入選「台灣八景十二勝」之名勝地，1954年更榮獲「南瀛八景」美景之首，更有新化詩人王則修為虎頭埤撰寫並詠歌的「虎埤八景」。

自即日起凡與「虎埤五寶」合照（每人每支手機限換一份），可至紅厝或吊橋咖啡屋兌換東山熱咖啡及茶葉蛋各一份，寒冷的冬天來杯溫暖的台南名產東山咖啡，暖心也暖胃。園區因防疫規範遊園時，如無法與他人保持社交距離之情形時，應配戴好口罩。

虎頭埤「虎埤五寶」湖濱烤肉區歡樂龍。圖／虎頭埤提供
虎頭埤「虎埤五寶」湖濱烤肉區歡樂龍。圖／虎頭埤提供
虎頭埤「虎埤五寶」蟋蟀生態館。圖／虎頭埤提供
虎頭埤「虎埤五寶」蟋蟀生態館。圖／虎頭埤提供
虎頭埤「虎埤五寶」虎月吊橋。圖／虎頭埤提供
虎頭埤「虎埤五寶」虎月吊橋。圖／虎頭埤提供
虎頭埤「虎埤五寶」前門廣場招財大貓雕像老虎地標。圖／虎頭埤提供
虎頭埤「虎埤五寶」前門廣場招財大貓雕像老虎地標。圖／虎頭埤提供

虎頭埤 咖啡 茶葉蛋

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