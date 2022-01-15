黃偉哲感謝消防弟兄辛勞 台南警義消將優先打第3劑疫苗

為讓消防安全知識在民眾心中扎根，台南市消防局第一大隊與消防之友會第一辦事處今天上午在新營體育場舉辦2022「牛奔虎躍鴻運到 虎（HOLD）你平安火災消」防火防災宣導暨園遊會嘉年華，透過闖關遊戲認識各種防火防災觀念，加上精彩的表演及抽獎活動，市長黃偉哲也下場體驗，提醒民眾做好防火防災相關措施，一起平安開心過好年，並為抽獎加碼5張超商商品卡。何小姐幸運抽到液晶電視開心不已。

黃偉哲表示，防火安全很重要，消防弟兄辛苦了一整年，不論救災搶險或防疫載送都非常用心，感謝警義消及婦宣隊致力防火與防疫宣導，去年疫苗還不是很充裕的時候，就讓第一線外勤消防弟兄優先施打，現在第三劑疫苗到達，也將讓第一線的警義消優先施打，並希望疫情不要到台南，大家要努力做好防疫，也做好防火安全，平平安安過好年。

消防局第一大救災救護大隊長石家源指出，年節將至，民眾應落實居家防火安全，今日活動以寓教於樂方式，活用防災知識小技巧，希望民眾藉此學習消防知識加深防火防災意識，進而達到減災目的。

本次活動以園遊會方式辦理，提供消防體驗及器材展示介紹，搭配舞台表演及摸彩抽獎，還有闖關體驗活動，如：野外安全停看聽、逃出生天、防災準投王、防災宣導大富翁、油鍋滅火體驗宣導、全民「心」運動、濃煙宣導實境秀、震動搖滾-地震保命三步驟、至第一大隊臉書打卡按讚等9個關卡，透過消防人員準備的各種宣導教具，零距離專業解說及引導親子實際操作體驗，加深民眾對消防工作的印象，並從有獎徵答中學到各種防災常識，進而落實到日常生活中。

此外，現場參與活動前300名，贈送園遊券50元一張及摸彩券一張，且前150名還加贈摸彩券一張，而前301至600名可獲得摸彩券一張，將有機會抽中液晶電視、小家電、腳踏車等百餘項好禮，市長黃偉哲現場抽出電烤箱、液晶電視等大獎，並加碼5張超商商品卡，市長夫人劉育菁及市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳等皆到場共襄盛舉。