台南永康分洪抽水站機組更新 有助減緩低窪區易積淹水
台南永康低窪地區大雨經常水患，永康大排是重要排水路，因高速公路影響難以拓寬，增設分洪道將上游排水分洪進鹽水溪、匯入口設分洪抽水站。不過站內部分機組是接手台北使用近40年淘汰的機組；市府爭取前瞻計畫2000多萬元更新，今天宣布機組已完成三合一廠驗並開始裝機、預計今年汛期前可投入抽水，增加永康分洪抽水站防洪效能。
永康分洪抽水站完工近10年，位於鹽水溪與中山高交界左岸，保護範圍包括永康區三民、蔦松、王行、烏竹、龍潭等里集水區範圍約572公頃。
市府水利局表示，永康分洪抽水站民國101年完工，建站初期礙於經費、機組非一次到位，其中兩組用台北市汰換抽水機整修後安裝，至今機齡已39年，為增加防汛抽水效能，市長黃偉哲向中央爭取納入前瞻計畫補助2100萬機組更新，市府自行負擔365萬元。
水利局說，今年持續針對老舊抽水站機組汰舊換新，可確保抽水穩定也可降低維護成本；永康分洪抽水站1、2號機組更新後，可有效加強抽水站周邊社區及重劃區的防洪功能，也可保護周邊工業區、減緩目前永康地區易積淹水情形。
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