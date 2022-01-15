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注意！台南這些路邊停車格今收費 高鐵周邊年後也計費

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南高鐵特定區三井OUTLET預計2月中試營運，2月25日開幕。圖／三井提供
台南高鐵特定區三井OUTLET預計2月中試營運，2月25日開幕。圖／三井提供

為避免公有停車格長期遭霸占，導致汽車族一位難求，台南市北區、永康區、南區等多處路邊停車格共105席，即日起開始收費；高停車需求的北區原美國學校附近也將開放60多席路外停車場，盼能趕在春節前啟用。另外，因應台南高鐵特定區三井OUTLET在過年後開幕，周邊約600席免費公有停車格也將從2月起採計時收費。

台南市交通局指出，今天開始，南區永成路的路外停車場採每6小時計次收費30元，提供汽車6席；北區長勝路的路邊停車格有49席汽車格，為每小時收費20元。

永康區復國里路邊停車格包括復國一路150巷、復國一路120巷、復國二路、復華一街、復華一街19巷等，原本採計時收費，考量該區偏住宅型態，因此改採計次收費；另外，新增國華街、復華三街、復華二街3巷、復國一路6巷等路段採6小時收費30元，共有汽車50席，收費時段都為周一到周日上午8時到下午10時。

位在高鐵特定區的三井OUTLET及大台南會展中心將在農曆過年後陸續營運，目前周邊路段及公有路外停車場約有600席汽車格，將在2月開始採每小時20元收費，時段為上午8時到下午10時，正在評估訂定收費上限。

交通局表示，高鐵特定區附近現有公民營停車場約有汽車格5500席、機車格2500席，市府近期在高鐵西側蓋2座停車場，再加上1座興建中的民營停車場，可再增加800席汽車格。

停車場 台南 高鐵

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