嘉義市首座木造民宿有春枟宅 期盼來住者人人「有春」

嘉義市政府在火車站附近規畫「具人文或歷史風貌之相關區域」，陸續有6家各具特色合法民宿成立，當中「有春枟宅」為嘉義市首座木造民宿，呈現新舊融合，為舊城區帶來不一樣的住宿環境。市長黃敏惠表示，走進其中，復古風味結合創新設計撲面而來，令人感受到業者用心規畫及設計巧思。

經政府法令開放民宿業者也能夠在都市經營生存，2020年12月25日嘉義市公告「具人文或歷史風貌之相關區域」後，目前已有6家民宿登記，包括「嘉義慢漫」、「拉瓦宅」、「八拾二弄文旅」、「搖尾巴民宿」、「回朔民宿」及「有春枟宅」。

市長黃敏惠表示，嘉義市建城三百多年，市區中處處可見人文底蘊的累積，如老市場、老街區、老巷弄、廟宇、醫生館等，見證了嘉義市的歷史發展，市府在公告區域畫設後，民間很多的創意及活力就可以發揮及運用。

業者陳寶全表示，「有春枟宅」為一棟近60年的檜木老屋，具有復古懷舊風，因為老屋主結構是珍貴檜木所組成，也申請嘉義市政府文化局舊屋力經費，加以整修維護，整修過程為保有老屋的原始風味，在不破壞整體結構下，需要花費很多心力跟巧思設計，將現在住宅生活元素融入老屋中，又不顯突兀。

他指出，取名「有春」，在台灣話就是「有餘」，也是代表富足的意思，「枟」木之紋理，因為嘉義市為木都，取名當然要凸顯嘉義市特色文化，所以將國人講究的「有春」結合「枟」，住進來不但感受到懷念的復古風，加上濃濃的人情味，在在將嘉義市的木都精神發揚到最佳境界。

市府觀光新聞處處長張婉芬表示，嘉義市目前計有7家民宿，1家為休閒農場內的「五柳園民宿」，其他6家皆位於嘉義市「具人文或歷史風貌之相關區域」內，希望嘉義市能產出更多具有特色的旅宿環境，滿足各種客群旅客。