快訊

聯亞藥爆內線交易兵分22路搜索 副總經理300萬元交保

宣布校園推動疫苗護照 侯友宜：現在是最成熟時機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市首座木造民宿有春枟宅 期盼來住者人人「有春」

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
「有春枟宅」為嘉義市首座木造民宿。圖／嘉義市政府提供
「有春枟宅」為嘉義市首座木造民宿。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府在火車站附近規畫「具人文或歷史風貌之相關區域」，陸續有6家各具特色合法民宿成立，當中「有春枟宅」為嘉義市首座木造民宿，呈現新舊融合，為舊城區帶來不一樣的住宿環境。市長黃敏惠表示，走進其中，復古風味結合創新設計撲面而來，令人感受到業者用心規畫及設計巧思。

經政府法令開放民宿業者也能夠在都市經營生存，2020年12月25日嘉義市公告「具人文或歷史風貌之相關區域」後，目前已有6家民宿登記，包括「嘉義慢漫」、「拉瓦宅」、「八拾二弄文旅」、「搖尾巴民宿」、「回朔民宿」及「有春枟宅」。

市長黃敏惠表示，嘉義市建城三百多年，市區中處處可見人文底蘊的累積，如老市場、老街區、老巷弄、廟宇、醫生館等，見證了嘉義市的歷史發展，市府在公告區域畫設後，民間很多的創意及活力就可以發揮及運用。

業者陳寶全表示，「有春枟宅」為一棟近60年的檜木老屋，具有復古懷舊風，因為老屋主結構是珍貴檜木所組成，也申請嘉義市政府文化局舊屋力經費，加以整修維護，整修過程為保有老屋的原始風味，在不破壞整體結構下，需要花費很多心力跟巧思設計，將現在住宅生活元素融入老屋中，又不顯突兀。

他指出，取名「有春」，在台灣話就是「有餘」，也是代表富足的意思，「枟」木之紋理，因為嘉義市為木都，取名當然要凸顯嘉義市特色文化，所以將國人講究的「有春」結合「枟」，住進來不但感受到懷念的復古風，加上濃濃的人情味，在在將嘉義市的木都精神發揚到最佳境界。

市府觀光新聞處處長張婉芬表示，嘉義市目前計有7家民宿，1家為休閒農場內的「五柳園民宿」，其他6家皆位於嘉義市「具人文或歷史風貌之相關區域」內，希望嘉義市能產出更多具有特色的旅宿環境，滿足各種客群旅客。

張婉芬表示，再次提醒有心從事民宿的業者，應循合法途徑取得登記證，以免牴觸「發展觀光條例」及「民宿管理辦法」相關規定，如有任何不了解的問題，都可以電洽觀光新聞處詢問。

嘉義市長黃敏惠參觀嘉義市首座木造民宿。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠參觀嘉義市首座木造民宿。圖／嘉義市政府提供
「有春枟宅」為嘉義市首座木造民宿。圖／嘉義市政府提供
「有春枟宅」為嘉義市首座木造民宿。圖／嘉義市政府提供

嘉義 民宿 老屋

延伸閱讀

關懷役男 嘉市長黃敏惠探視新訓中心

嘉義市福添福送愛13年 讓幸福再添福

嘉市警成立健身訓練中心 黃敏惠受邀揭牌

嘉市跟進拍照不脫口罩 黃敏惠：請巿民嚴守三手策略

相關新聞

注意！台南這些路邊停車格今收費 高鐵周邊年後也計費

為避免公有停車格長期遭霸占，導致汽車族一位難求，台南市北區、永康區、南區等多處路邊停車格共105席，即日起開始收費；高停...

嘉市周六日免預約拿號碼牌接種第三劑莫德納

嘉義市政府為讓市民便利接種第三劑疫苗，市衛生局特別規劃今、明兩天在西區衛生所、東區衛生所各提供免預約、現場拿號碼牌接種莫...

嘉義市首座木造民宿有春枟宅 期盼來住者人人「有春」

嘉義市政府在火車站附近規畫「具人文或歷史風貌之相關區域」，陸續有6家各具特色合法民宿成立，當中「有春枟宅」為嘉義市首座木...

雲林口湖獲全國金牌農村銅牌 獎金分享給學校作育人才

雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會首度代表雲林參加全國「金牌農村」競賽，一舉榮獲銅牌佳績，此獎經一年多全國近800個社區競...

把關春節購物安全 雲縣加強賣場食安及消防稽查

雲林縣消防局、衛生局聯合稽查小組昨天在斗六市全聯超市、思夢樂、全家福等綜合性賣場，抽查防火避難逃生設施、建築物防火區劃分...

鳥巢建築大賞 18日鰲鼓濕地登場

林務局嘉義林區管理處本月18日起至3月20日在嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地東石自然生態展示館，舉辦鳥兒建築師系列活動，鳥巢建築工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。